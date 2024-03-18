ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  161187 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  174734 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  176289 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  163857 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116461 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128869 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121466 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129276 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141849 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128747 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

ЕС и Египет подписали соглашение на сумму 7,4 млрд евро для поддержки Египта, увеличения продаж электроэнергии в Европу и сотрудничества по вопросам миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.

Экономика •   •  3549 просмотра
ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"

Более 1300 жилищных сертификатов было обменяно на новое жилье в рамках программы "еВідновлення", которая предусматривает компенсацию за поврежденное жилье и позволяет украинцам выбирать вариант жилья и место жительства.

Общество •   •  4649 просмотра
Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"

россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState

По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.

Война •   •  7280 просмотра
россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState

путин лидирует на фальшивых "выборах" с поддержкой 87,15% голосов

путин лидирует на так называемых "выборах" в рф с поддержкой 87,15% согласно опросу российского исследовательского института.

политика •   •  8670 просмотра
путин лидирует на фальшивых "выборах" с поддержкой 87,15% голосов

В Ивано-Франковске запущен проект: ремонтная помощь семьям военнослужащих

Коммунальное учреждение "Дом воина" в Ивано-Франковске начал проект "Помощник семьи защитника", целью которого является предоставление бесплатной помощи в проведении мелкого бытового ремонта семьям военнослужащих.

Общество •   •  11126 просмотра
В Ивано-Франковске запущен проект: ремонтная помощь семьям военнослужащих

"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны

Подразделение "Белый волк" Центра специальных операций "А" СБУ за два года войны уничтожило более 800 единиц российской техники.

Война •   •  12909 просмотра
"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны

Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Полтавской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских беспилотников в Полтавскую область.

Война •   •  20420 просмотра
Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Полтавской области

российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен

17 марта 2024 года рф осуществила 60 обстрелов и вызвала 341 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области, в результате чего одно гражданское лицо погибло и еще одно получило ранения в селе Большая Писаревка в результате авиаудара.

Война •   •  20088 просмотра
российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен

российские ударные БпЛА движутся в направлении Кировоградской области

Военно-воздушные силы Украины информируют о движении ударных беспилотников в направлении Кировоградской области.

Война •   •  21896 просмотра
российские ударные БпЛА движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Днепропетровской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  23779 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Днепропетровской области