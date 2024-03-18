ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства

ЕС и Египет заключили соглашение на 7,4 миллиарда евро для поддержки и сотрудничества. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В воскресенье в Каире Европейский Союз и Египет подписали финансовый пакет на 7,4 миллиарда евро. Этот пакет предназначен для поддержки Египта и содействия увеличению продаж электроэнергии в Европу.

Во время церемонии подписания вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашение создает основания для стратегического партнерства между ЕС и Египтом.

Следовательно, пакет помощи включает кредиты на сумму 5 миллиардов евро на четыре года, инвестиции на 1,8 миллиарда евро и сотни миллионов на двусторонние проекты, включая миграционные вопросы.

В частности, по договоренностям, предусматривается увеличение газовых и других энергетических потоков для помощи Европе в уменьшении зависимости от российского газа.

Добавим

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество с Суданом в сферах безопасности, противодействия терроризму и защиты границ, в частности на южном направлении.

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