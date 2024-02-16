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WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы

WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:08  •  8063 просмотра

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Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.

Египет строит стену вдоль границы с Сектором Газа. Она должна защитить страну от беженцев, которые могут заполонить страну из-за военной операции Израиля против террористов ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Издание проанализировало спутниковые снимки, на которых четко видно, как в буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах бульдозерами расчищают большой участок земли. Анализ снимков показывает, что работы начались в период между 4 и 14 февраля.

Отмечается, что подрядчик и инженер сообщили изданию, что египетская армия поручила им построить бетонную стену высотой пять метров. По словам египетских чиновников, ведутся работы по обнесению стеной укрытия площадью 20 квадратных километров вблизи сектора Газа, в котором смогут разместиться более 100 000 человек.

Это укрытие находится далеко от египетских населенных пунктов. Египетские чиновники сообщили, что в случае массового выхода палестинцев из Газы, Египет постарается ограничить количество беженцев до уровня ниже вместимости территории - до 50 000 - 60 000 человек. Чиновники добавили, что палестинцам будет запрещено покидать этот район, если только они не выезжают в другую страну.

Дополнение

Представитель правительства Египта отказался обсуждать строительство и сослался на заявления, сделанные властями в последние недели о необходимости укрепления границы.

Губернатор региона Северный Синай отрицал строительство лагеря для беженцев, заявив, что работы в этом районе являются частью усилий по инвентаризации домов, разрушенных во время прошлой военной кампании Египта против экстремистов Исламского государства в этом регионе.

Синайский фонд прав человека, отслеживающий события в регионе, также опубликовал на этой неделе отчет, в котором задокументировал строительство бетонного ограждения, включая фотографии бетонных стен высотой более семи ярдов. Египетские чиновники считают, что широкое наступление Израиля на Рафах может произойти в течение нескольких недель.

Напомним

В четверг президент Джо Байден провел 40-минутный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности о ситуации в Рафахе. В заявлении Белого дома говорится, что Байден "подчеркнул свою позицию, что военная операция не может быть проведена без надлежащего и осуществимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения в Рафахе".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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WSJ:Єгипет почав зводити стіну на кордоні із сектором Гази
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WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы

Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.

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