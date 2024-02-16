WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы
Киев • УНН
Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.
Египет строит стену вдоль границы с Сектором Газа. Она должна защитить страну от беженцев, которые могут заполонить страну из-за военной операции Израиля против террористов ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Издание проанализировало спутниковые снимки, на которых четко видно, как в буферной зоне к югу от пограничного перехода Рафах бульдозерами расчищают большой участок земли. Анализ снимков показывает, что работы начались в период между 4 и 14 февраля.
Отмечается, что подрядчик и инженер сообщили изданию, что египетская армия поручила им построить бетонную стену высотой пять метров. По словам египетских чиновников, ведутся работы по обнесению стеной укрытия площадью 20 квадратных километров вблизи сектора Газа, в котором смогут разместиться более 100 000 человек.
Это укрытие находится далеко от египетских населенных пунктов. Египетские чиновники сообщили, что в случае массового выхода палестинцев из Газы, Египет постарается ограничить количество беженцев до уровня ниже вместимости территории - до 50 000 - 60 000 человек. Чиновники добавили, что палестинцам будет запрещено покидать этот район, если только они не выезжают в другую страну.
Дополнение
Представитель правительства Египта отказался обсуждать строительство и сослался на заявления, сделанные властями в последние недели о необходимости укрепления границы.
Губернатор региона Северный Синай отрицал строительство лагеря для беженцев, заявив, что работы в этом районе являются частью усилий по инвентаризации домов, разрушенных во время прошлой военной кампании Египта против экстремистов Исламского государства в этом регионе.
Синайский фонд прав человека, отслеживающий события в регионе, также опубликовал на этой неделе отчет, в котором задокументировал строительство бетонного ограждения, включая фотографии бетонных стен высотой более семи ярдов. Египетские чиновники считают, что широкое наступление Израиля на Рафах может произойти в течение нескольких недель.
Напомним
В четверг президент Джо Байден провел 40-минутный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности о ситуации в Рафахе. В заявлении Белого дома говорится, что Байден "подчеркнул свою позицию, что военная операция не может быть проведена без надлежащего и осуществимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения в Рафахе".
WSJ: Египет начал возводить стену на границе с сектором Газы
Египет строит бетонную стену вдоль своей границы с Газой, чтобы защититься от потенциальных беженцев, которые бегут от военной операции Израиля против Хамаса в Газе.
На Полтаву, Кременчуг и Кропивницкий движутся вражеские ракеты - Воздушные силы
По сообщениям Военно-воздушных сил Украины, вражеские ракеты направляются к трем городам в центральной Украине, а во многих регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракетных атак.
Соглашение по безопасности с Германией: обнародован текст
ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия соглашения по безопасности.
В Бундесвере предупреждают о масштабном перевооружении рф: общество должно быть готовым к войне
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда евро, который будет включать гаубицы, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты.
На Волыни зафиксировали уже седьмой случай бешенства с начала года
На Волыни с начала года зарегистрировано 7 случаев бешенства среди животных. В центре контроля и профилактики болезней добавляют, что в 5 случаях он регистрировался у домашних животных
россия постоянно штурмует Часов Яр, привлекая механизированную составляющую: пресофицер
Сложная ситуация на Бахмутском направлении: россияне постоянно штурмуют район Часов Яра под Бахмутом, привлекая к атакам механизированные подразделения.
Командующий Тарнавский заявил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки: идет обустройство на новых позициях
Командующий Тарнавский объявил о решении об отходе с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки на новые позиции.
Для восстановления частного бизнеса в Украине нужно 5,8 млрд долларов инвестиций - Минэкономики
По данным Министерства экономики, частный сектор Украины нуждается в $5,8 млрд инвестиций в 2024 году для восстановления промышленности и торговли, поврежденных войной.
В команде навального не могут подтвердить смерть оппозиционера: адвокат выехал в колонию
Команда навального не может подтвердить сообщения о его смерти в тюрьме, распространенные российскими властями. Его адвокат уже направляется в колонию для уточнения информации.
Германия готовит новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро: что в него войдет
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда евро, включая гаубицы, боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты.