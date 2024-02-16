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Байден і Нетаньяху говорили ситуацію в Рафаху

Байден і Нетаньяху говорили ситуацію в Рафаху

Київ • УНН

 • 29927 перегляди

Байден обговорив з Нетаньяху необхідність розробки реалістичного плану для забезпечення безпеки цивільного населення під час будь-якої операції в Рафаху і надання більшої екстреної допомоги Газі.

У четвер президент Джо Байден провів 40-хвилинну телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, зокрема про ситуацію в Рафаху. У заяві Білого дому йдеться, що Байден "підкреслив свою позицію, що військова операція не може бути проведена без належного та здійсненного плану забезпечення безпеки та підтримки цивільного населення в Рафаху", передає УНН.

Деталі

Крім того, йдеться про те, що Байден знову зобов’язався "невтомно працювати над якнайшвидшим звільненням усіх заручників".

Байден неодноразово закликав до припинення вогню в Секторі Гази та застерігав Ізраїль від відправлення сухопутних військ у Рафах. Там проживає близько 1,4 мільйона палестинців, і понад 1,1 мільйона з них є внутрішньо переміщеними особами з інших частин Гази.

Байден також попросив Ізраїль надати більше екстреної допомоги в сектор Газа, де ситуація стає все більш критичною для 2,3 мільйона палестинців, які там проживають.

За даними палестинських органів охорони здоров'я, ізраїльські атаки забрали понад 28 600 життів, серед них близько 12 300 дітей і 8 400 жінок.

Ізраїльські удари по Рафаху вбили понад 100 осіб, лікарні переповнені пораненими13.02.24, 06:02 • 37179 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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