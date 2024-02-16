Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

В четверг президент Джо Байден провел 40-минутный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности о ситуации в Рафахе. В заявлении Белого дома говорится, что Байден "подчеркнул свою позицию, что военная операция не может быть проведена без надлежащего и осуществимого плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения в Рафахе", передает УНН.

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Кроме того, речь идет о том, что Байден снова обязался "неутомимо работать над скорейшим освобождением всех заложников".

Байден неоднократно призывал к прекращению огня в Секторе Газа и предостерегал Израиль от отправки сухопутных войск в Рафах. Там проживает около 1,4 миллиона палестинцев, и более 1,1 миллиона из них являются внутренне перемещенными лицами из других частей Газы.

Байден также попросил Израиль предоставить больше экстренной помощи в сектор Газа, где ситуация становится все более критической для 2,3 миллиона палестинцев, которые там проживают.

По данным палестинских органов здравоохранения, израильские атаки унесли более 28 600 жизней, среди них около 12 300 детей и 8 400 женщин.

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