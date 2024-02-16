Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе
Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля
Палата представителей Конгресса США объявила перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Стали известны перспективы сотрудничества в энергетике Украины и Греции
Были обсуждены перспективы сотрудничества между Украиной и Грецией в энергетической сфере с акцентом на технологиях зеленой энергетики, децентрализованном электроснабжении, соединении газовой инфраструктуры и строительстве водородного коридора через несколько стран.
Компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью можно получить через Дію
Теперь работодатели могут получить государственную компенсацию через портал "Дія" за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
США совершили кибератаку на иранский шпионский корабль - NBC News
США совершили кибератаку на иранский военный корабль, который собирал разведданные о грузовых судах в Красном море и Аденском заливе.
Белый дом предостерег Путина от вмешательства в американские выборы
Белый дом предостерегает Путина от вмешательства в выборы в США, в том числе из-за комментариев в поддержку переизбрания Байдена.
Террорист Брейвик проиграл суд против государства
Осужденный серийный убийца Андерс Брейвик проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.
WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине
По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с Россией.
В Польше задержали украинца по обвинению в работе на российские спецслужбы
В Польше задержали гражданина Украины, который якобы планировал взорвать объекты во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.
Зеленский 16 февраля подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией - Reuters
Зеленский подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией 16 февраля во время визитов в их столицы, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Украины.