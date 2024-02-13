Израильские удары по Рафаху убили более 100 человек, больницы переполнены ранеными

В результате израильских авиаударов и обстрелов в городе Рафах в Палестине погибли более 100 человек. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации, во время чрезвычайно интенсивных израильских авиаударов и обстрелов, которые охватили различные районы города Рафах в Палестине погибло более 100 человек.

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Глава медицинского учреждения Абу Юсеф Аль-Наджар отметил, что больницы в Рафахе сталкиваются с чрезвычайным количеством раненых в результате бомбардировок со стороны израильских сил.

ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены