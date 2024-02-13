Ізраїльські удари по Рафаху вбили понад 100 осіб, лікарні переповнені пораненими
Київ • УНН
За повідомленнями, в результаті ізраїльських авіаударів і обстрілів палестинського міста Рафах загинуло понад 100 осіб.
Унаслідок ізраїльських авіаударів та обстрілів у місті Рафах в Палестині загинуло понад 100 осіб. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За інформацією, під час надзвичайно інтенсивних ізраїльських авіаударів і обстрілів, які охопили різні райони міста Рафах в Палестині загинуло понад 100 людей.
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Очільник медичного закладу Абу Юсеф Аль-Наджар відзначив, що лікарні в Рафаху стикаються з надзвичайною кількістю поранених внаслідок бомбардувань з боку ізраїльських сил.
ЦАХАЛ завдав удару по табору біженців Рафах, загинуло 37 осіб і десятки поранено12.02.24, 04:58 • 31844 перегляди