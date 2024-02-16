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WSJ:Єгипет почав зводити стіну на кордоні із сектором Гази

WSJ:Єгипет почав зводити стіну на кордоні із сектором Гази

Київ • УНН

 • 20327 перегляди

Єгипет будує бетонну стіну вздовж свого кордону з Газою, щоб захиститися від потенційних біженців, які тікають від військової операції Ізраїлю проти Хамасу в Газі.

Єгипет споруджує стіну вздовж кордону з Сектором Газа. Вона має захистити країну від біженців, які можуть заполонити країну через військову операцію Ізраїлю проти терористів ХАМАС. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Видання проаналізувало супутникові знімки, на яких чітко видно, як у буферній зоні на південь від прикордонного переходу Рафах бульдозерами розчищають велику ділянку землі. Аналіз знімків показує, що роботи почалися в період між 4 і 14 лютого.

Зазначається, що підрядник та інженер повідомили виданню, що єгипетська армія доручила їм побудувати бетонну стіну заввишки п'ять метрів. За словами єгипетських чиновників, ведуться роботи з обнесення стіною укриття площею 20 квадратних кілометрів поблизу сектора Гази, в якому зможуть розміститися понад 100 000 осіб.

Це укриття знаходиться далеко від єгипетських населених пунктів. Єгипетські чиновники повідомили, що у разі масового виходу палестинців з Гази, Єгипет намагатиметься обмежити кількість біженців до рівня, нижчого за місткість території - до 50 000 - 60 000 осіб. Чиновники додали, що палестинцям буде заборонено залишати цей район, якщо тільки вони не виїжджають в іншу країну.

Доповнення

Представник уряду Єгипту відмовився обговорювати будівництво і послався на заяви, зроблені владою останніми тижнями про необхідність зміцнення кордону.

Губернатор регіону Північний Синай заперечив будівництво табору для біженців, заявивши, що роботи у цьому районі є частиною зусиль з інвентаризації будинків, зруйнованих під час минулої військової кампанії Єгипту проти екстремістів Ісламської держави в цьому регіоні.

Синайська фундація прав людини, що відстежує події в регіоні, також опублікувала на цьому тижні звіт, в якому задокументувала будівництво бетонного огородження, включаючи світлини бетонних стін заввишки понад сім ярдів.Єгипетські чиновники вважають, що широкий наступ Ізраїлю на Рафах може відбутися протягом декількох тижнів.

Нагадаємо

У четвер президент Джо Байден провів 40-хвилинну телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, зокрема про ситуацію в Рафаху. У заяві Білого дому йдеться, що Байден "підкреслив свою позицію, що військова операція не може бути проведена без належного та здійсненного плану забезпечення безпеки та підтримки цивільного населення в Рафаху".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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