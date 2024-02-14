Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа

Гуманитарный кризис в секторе Газа стал главной темой переговоров президентов Турции и Египта в Каире. Об этом УНН пишет со ссылкой на L'Agence France-Presse (AFP) и Aljazeera.

Детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Египта в среду с первым визитом за более чем 10 лет. В аэропорту Каира Эрдогана, который прибыл вместе с женой, встретил его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси и его жена.

Согласно проекту программы, ас-Сиси и Эрдоган провели двусторонние переговоры перед встречей своих делегаций, с запланированным официальным ужином.

Во время совместной пресс-конференции президент Турции Эрдоган заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал главным на повестке дня переговоров с ас-Сиси. Эрдоган, откровенный критик ведения Израилем войны в Газе, заявил в понедельник, что обсудил с ас-Сиси усилия, направленные на прекращение кровопролития.

Эрдоган заявил, что его встречи в Египте, а также в Объединенных Арабских Эмиратах "рассмотрят, что еще можно сделать для наших братьев в Газе".

Турция продолжает прилагать все усилия, чтобы остановить кровопролитие - сказал он на пресс-конференции.

Контекст

Египет совместно с Катаром и США прилагает усилия для заключения нового перемирия между Израилем и ХАМАСом. Во вторник в Каире находилась израильская делегация, а в среду ожидается прибытие делегации ХАМАС.

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Стамбул служил базой для политических лидеров Хамаса до нападения 7 октября. Но Турция, которая является членом НАТО, попросила лидеров ХАМАСа уехать после того, как некоторые из них были сняты на видео, где они праздновали беспрецедентную атаку. Тем не менее, Эрдоган стал одним из самых жестких критиков Израиля в мусульманском мире после бомбардировки Газы и начала наземного наступления на палестинской территории.

В ноябре Анкара отозвала своего посла в Израиле и поддерживала прерывистые контакты с руководством ХАМАС, которое рассматривает Турцию как потенциального союзника в переговорах о прекращении огня.

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