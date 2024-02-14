Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа
Киев • УНН
Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.
Гуманитарный кризис в секторе Газа стал главной темой переговоров президентов Турции и Египта в Каире. Об этом УНН пишет со ссылкой на L'Agence France-Presse (AFP) и Aljazeera.
Детали
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Египта в среду с первым визитом за более чем 10 лет. В аэропорту Каира Эрдогана, который прибыл вместе с женой, встретил его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси и его жена.
Согласно проекту программы, ас-Сиси и Эрдоган провели двусторонние переговоры перед встречей своих делегаций, с запланированным официальным ужином.
Во время совместной пресс-конференции президент Турции Эрдоган заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал главным на повестке дня переговоров с ас-Сиси. Эрдоган, откровенный критик ведения Израилем войны в Газе, заявил в понедельник, что обсудил с ас-Сиси усилия, направленные на прекращение кровопролития.
Эрдоган заявил, что его встречи в Египте, а также в Объединенных Арабских Эмиратах "рассмотрят, что еще можно сделать для наших братьев в Газе".
Турция продолжает прилагать все усилия, чтобы остановить кровопролитие
Контекст
Египет совместно с Катаром и США прилагает усилия для заключения нового перемирия между Израилем и ХАМАСом. Во вторник в Каире находилась израильская делегация, а в среду ожидается прибытие делегации ХАМАС.
Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным09 февраль 2024, 02:44 • 27141 просмотр
Стамбул служил базой для политических лидеров Хамаса до нападения 7 октября. Но Турция, которая является членом НАТО, попросила лидеров ХАМАСа уехать после того, как некоторые из них были сняты на видео, где они праздновали беспрецедентную атаку. Тем не менее, Эрдоган стал одним из самых жестких критиков Израиля в мусульманском мире после бомбардировки Газы и начала наземного наступления на палестинской территории.
В ноябре Анкара отозвала своего посла в Израиле и поддерживала прерывистые контакты с руководством ХАМАС, которое рассматривает Турцию как потенциального союзника в переговорах о прекращении огня.
Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС13 февраль 2024, 05:52 • 25387 просмотров
Президент Турции впервые за десять лет приехал Египта, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа
Президент Турции Эрдоган посетил президента Египта ас-Сиси в Каире, чтобы обсудить гуманитарную помощь для Газы и усилия, направленные на прекращение конфликта между Израилем и ХАМАС.
россияне в очередной раз обстреляли Херсон: трое раненых, среди них в тяжелом состоянии 14-летний ребенок
В результате российского обстрела Херсона ранения получили трое гражданских, в том числе 14-летний ребенок.
Харьковчанин приговорен к 15 годам заключения: помогал врагу обесточить энергосистему Украины
Жителя Харькова приговорили к 15 годам заключения за то, что он передавал представителям рф информацию об электросетях Украины, помогая врагу вывести из строя электроэнергетический сектор страны.
Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обсудил с представителями ООН работу по возвращению российских гражданских заложников и отметил необходимость усиления международного давления на россию.
Оккупанты отправили очередную группу фсб на оккупированные территории накануне "выборов" путина
Перед выборами Путина российская ФСБ отправила на оккупированные украинские территории больше офицеров для выявления участников движения сопротивления и обысков в домах местных жителей, похищая некоторых из них для подписания признаний.
В Черниговской области произошел конфликт между учениками лицея, один ребенок травмирован - полиция
Уголовное дело было возбуждено после того, как ученик нанес телесные повреждения другому ученику во время конфликта в лицее в Ивановской общине Черниговской области.
Минэкономики представило проект Национального плана по энергетике и климату до 2030 года
Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, который определяет цели для энергетического сектора Украины на 2025-2030 годы, включая декарбонизацию энергетического сектора до 2050 года и экономики в целом до 2060 года.
"Рамштайн-19: Умеров очертил приоритеты, Сырский впервые присоединился как Главнокомандующий ВСУ
Министр обороны Украины очертил приоритеты заседания оборонной контактной группы, сосредоточившись на увеличении оборонного производства, беспилотниках и технологиях, а также на решении неотложных и долгосрочных вызовов.
В Германии избили 15-летнего парня из Украины. В МИД говорят, что подростку оказывают консульскую помощь
15-летний украинский парень получил тяжелые травмы головы после избиения в результате нападения на почве ксенофобии в Германии, и Генеральное консульство в Дюссельдорфе оказывает пострадавшему консульскую помощь.
Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью
Заместитель министра обороны Юрий Джигир встретился с представителями США, чтобы обсудить реформирование системы внутреннего аудита в Украине, создание аудиторского комитета в Минобороны и мониторинг конечного использования оружия, предоставленного американскими партнерами.