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Президент Туреччини вперше за десять років приїхав Єгипту, щоб обговорити ситуацію в секторі Газа

Президент Туреччини вперше за десять років приїхав Єгипту, щоб обговорити ситуацію в секторі Газа

Київ • УНН

 • 21449 перегляди

Президент Туреччини Ердоган відвідав президента Єгипту ас-Сісі в Каїрі, щоб обговорити гуманітарну допомогу для Гази і зусилля, спрямовані на припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Гуманітарна криза в секторі Газа стала головною темою перемовин президентів Туреччини та Єгипту в Каїрі. Про це УНН пише з посиланням на L'Agence France-Presse (AFP) та Aljazeera.

Деталі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до столиці Єгипту в середу з першим візитом за понад 10 років. В аеропорту Каїра Ердогана, який прибув разом з дружиною, зустрів його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі та його дружина.

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Згідно з проектом програми, ас-Сісі та Ердоган провели двосторонні переговори перед зустріччю своїх делегацій, із запланованою офіційною вечерею.

Під час спільної пресконференції президент Туреччини Ердоган заявив, що гуманітарна криза в секторі Газа стала головною на порядку денному перемовин з ас-Сісі. Ердоган, відвертий критик ведення Ізраїлем війни в Газі, заявив у понеділок, що обговорив з ас-Сісі зусилля, спрямовані на припинення кровопролиття.

Ердоган заявив, що його зустрічі в Єгипті, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах "розглянуть, що ще можна зробити для наших братів у Газі".

Туреччина продовжує докладати всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття

- сказав він на прес-конференції.

Контекст

Єгипет спільно з Катаром і США докладає зусиль для укладення нового перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. У вівторок у Каїрі перебувала ізраїльська делегація, а в середу очікується прибуття делегації ХАМАС.

Байден: відповідь Ізраїлю в Газі на різанину ХАМАС 7 жовтня була надмірною09.02.24, 04:44 • 28941 перегляд

Стамбул слугував базою для політичних лідерів Хамасу до нападу 7 жовтня. Але Туреччина, яка є членом НАТО, попросила лідерів ХАМАСу виїхати після того, як деякі з них були зняті на відео, де вони святкували безпрецедентну атаку. Проте, Ердоган став одним з найжорсткіших критиків Ізраїлю в мусульманському світі після бомбардування Гази та початку наземного наступу на палестинській території.

У листопаді Анкара відкликала свого посла в Ізраїлі і підтримувала переривчасті контакти з керівництвом ХАМАС, яке розглядає Туреччину як потенційного союзника в переговорах про припинення вогню.

Байден закликає до шеститижневого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС 13.02.24, 07:52 • 40024 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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