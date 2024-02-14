Президент Туреччини вперше за десять років приїхав Єгипту, щоб обговорити ситуацію в секторі Газа

Гуманітарна криза в секторі Газа стала головною темою перемовин президентів Туреччини та Єгипту в Каїрі. Про це УНН пише з посиланням на L'Agence France-Presse (AFP) та Aljazeera.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до столиці Єгипту в середу з першим візитом за понад 10 років. В аеропорту Каїра Ердогана, який прибув разом з дружиною, зустрів його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі та його дружина.

Згідно з проектом програми, ас-Сісі та Ердоган провели двосторонні переговори перед зустріччю своїх делегацій, із запланованою офіційною вечерею.

Під час спільної пресконференції президент Туреччини Ердоган заявив, що гуманітарна криза в секторі Газа стала головною на порядку денному перемовин з ас-Сісі. Ердоган, відвертий критик ведення Ізраїлем війни в Газі, заявив у понеділок, що обговорив з ас-Сісі зусилля, спрямовані на припинення кровопролиття.

Ердоган заявив, що його зустрічі в Єгипті, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах "розглянуть, що ще можна зробити для наших братів у Газі".

Туреччина продовжує докладати всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття - сказав він на прес-конференції.

Контекст

Єгипет спільно з Катаром і США докладає зусиль для укладення нового перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. У вівторок у Каїрі перебувала ізраїльська делегація, а в середу очікується прибуття делегації ХАМАС.

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Стамбул слугував базою для політичних лідерів Хамасу до нападу 7 жовтня. Але Туреччина, яка є членом НАТО, попросила лідерів ХАМАСу виїхати після того, як деякі з них були зняті на відео, де вони святкували безпрецедентну атаку. Проте, Ердоган став одним з найжорсткіших критиків Ізраїлю в мусульманському світі після бомбардування Гази та початку наземного наступу на палестинській території.

У листопаді Анкара відкликала свого посла в Ізраїлі і підтримувала переривчасті контакти з керівництвом ХАМАС, яке розглядає Туреччину як потенційного союзника в переговорах про припинення вогню.

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