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Байден закликає до шеститижневого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Байден закликає до шеститижневого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Київ • УНН

 • 40029 перегляди

Байден закликає до шеститижневого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, щоб дати час для переговорів про довгострокову мирну угоду.

Байден наполягає встановити шеститижневу паузу в боях між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав до встановлення режиму припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази на шість тижнів.

Він вважає, що такий період спокою можна використати до "побудови чогось більш міцного". При цьому Байден зазначив: "ключові складові угод вже на столі", а США зроблять все можливе для їх реалізації.

Додамо

Президент Америки повідомив, що під час зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II у Білому домі, обговорив ситуацію в Рафаху і те, як доставити більше допомоги у Сектор Гази.

Ізраїльські удари по Рафаху вбили понад 100 осіб, лікарні переповнені пораненими13.02.24, 06:02 • 37179 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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