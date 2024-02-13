Байден закликає до шеститижневого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС
Київ • УНН
Байден закликає до шеститижневого припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, щоб дати час для переговорів про довгострокову мирну угоду.
Байден наполягає встановити шеститижневу паузу в боях між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав до встановлення режиму припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази на шість тижнів.
Він вважає, що такий період спокою можна використати до "побудови чогось більш міцного". При цьому Байден зазначив: "ключові складові угод вже на столі", а США зроблять все можливе для їх реалізації.
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Президент Америки повідомив, що під час зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II у Білому домі, обговорив ситуацію в Рафаху і те, як доставити більше допомоги у Сектор Гази.
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