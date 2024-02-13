Байден призывает к шестинедельному прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Байден настаивает установить шестинедельную паузу в боях между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал к установлению режима прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС в Секторе Газа на шесть недель.

Он считает, что такой период спокойствия можно использовать до "построения чего-то более прочного". При этом Байден отметил: "ключевые составляющие соглашений уже на столе", а США сделают все возможное для их реализации.

Добавим

Президент Америки сообщил, что во время встречи с королём Иордании Абдаллой II в Белом доме, обсудил ситуацию в Рафахе и то, как доставить больше помощи в Сектор Газы.

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