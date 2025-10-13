"Это заняло 3000 лет": Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

В египетском Шарм-эль-Шейхе президент США Дональд Трамп, подписывая мирное соглашение для Газы, назвал его историческим и добавил, что "это заняло 3000 лет", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

"Это заняло 3000 лет, можете вы в это поверить? И это выдержит", - сказал Трамп во время подписания документа.

Соглашение также подписали египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Это невероятный день для мира", – сказал американский лидер.

Он добавил, что соглашение настолько масштабно, что оно предотвратит Третью мировую войну, которая, по его словам, могла бы произойти на Ближнем Востоке.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе. Он настаивает на соблюдении ХАМАС условий соглашения.

Он также заявил, что после войны Израиля и ХАМАС его команда должна сосредоточиться на войне в Украине. После этого он предлагает заключить мирное соглашение с Ираном, считая это легкой задачей.