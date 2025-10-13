"Это заняло 3000 лет": Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

$41.600.10
48.110.10
ukenru
Эксклюзив
16:59 • 2128 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 6324 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 9992 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 12005 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 12157 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 11414 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 12627 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 13039 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 19969 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
13 октября, 11:24 • 12134 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.9м/с
71%
750мм
Популярные новости
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
13 октября, 07:50 • 35700 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo13 октября, 07:59 • 16666 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 14898 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе13 октября, 08:38 • 24190 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты13 октября, 10:34 • 21541 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 13030 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 19978 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 30257 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 28758 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 34080 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Абдель Фаттах эль-Сиси
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери15:15 • 4672 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже14:34 • 5926 просмотра
Картофельное наследие и более чистые ингредиенты: производитель чипсов Lay’s представляет обновление бренда14:09 • 6138 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 44073 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 74600 просмотра
Актуальное
Financial Times
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

"Это заняло 3000 лет": Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Президент США Дональд Трамп в Шарм-эль-Шейхе подписал мирное соглашение для Газы, назвав его историческим и предотвращающим Третью мировую войну. Соглашение также подписали лидеры Египта и Турции.

"Это заняло 3000 лет": Трамп подписал итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

В египетском Шарм-эль-Шейхе президент США Дональд Трамп, подписывая мирное соглашение для Газы, назвал его историческим и добавил, что "это заняло 3000 лет", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

"Это заняло 3000 лет, можете вы в это поверить? И это выдержит", - сказал Трамп во время подписания документа.

Соглашение также подписали египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Это невероятный день для мира", – сказал американский лидер. 

Он добавил, что соглашение настолько масштабно, что оно предотвратит Третью мировую войну, которая, по его словам, могла бы произойти на Ближнем Востоке.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, находясь в Израиле, заявил об окончании войны в Газе. Он настаивает на соблюдении ХАМАС условий соглашения.

Он также заявил, что после войны Израиля и ХАМАС его команда должна сосредоточиться на войне в Украине. После этого он предлагает заключить мирное соглашение с Ираном, считая это легкой задачей.

Алена Уткина

Новости Мира
Израиль
Абдель Фаттах эль-Сиси
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Украина
Иран