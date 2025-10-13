"Це зайняло 3000 років": Трамп підписав підсумкову угоду про припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп у Шарм-ель-Шейху підписав мирну угоду для Гази, назвавши її історичною та такою, що запобігне Третій світовій війні. Угоду також підписали лідери Єгипту та Туреччини.
У єгипетському Шарм-ель-Шейху президент США Дональд Трамп, підписуючи мирну угоду для Гази, назвав її історичною і додав, що "це зайняло 3000 років", пише УНН із посиланням на Sky News.
"Це зайняло 3000 років, можете ви в це повірити? І це витримає", - сказав Трамп під час підписання документа.
Угоду також підписали єгипетський лідер Абдель Фаттах ас-Сісі та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Це неймовірний день для світу", – сказав американський лідер.
Він додав, що угода настільки масштабна, що вона запобіжить Третій світовій війні, яка, за його словами, могла б відбутися на Близькому Сході.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп, перебуваючи в Ізраїлі, заявив про закінчення війни в Газі. Він наполягає на дотриманні ХАМАС умов угоди.
Він також заявив, що після війни Ізраїлю та ХАМАСу його команда має зосередитися на війні в Україні. Після цього він пропонує укласти мирну угоду з Іраном, вважаючи це легким завданням.