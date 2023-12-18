Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Киев • УНН
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.
Действующий глава Египта был переизбран на третий срок, набрав 39,7 миллиона голосов, что составляет 89,6 процента действительных голосов. Об этом объявило в понедельник Национальное избирательное управление Египта (NEA), передает УНН.
Детали
На всеобщих выборах, состоявшихся 10-12 декабря, за Ас-Сиси проголосовали более 39 миллионов 702 тысяч египтян из общего количества около 44 миллионов 777 тысяч голосов. Явка избирателей достигла 66,8% из 67 миллионов избирателей Египта.
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Справка
Убедительная победа была в определенной степени ожидаемой, поскольку во время предыдущих триумфов на выборах в 2018 и 2014 годах, Абдель Фаттах Ас-Сиси оба раза получал 97% голосов граждан.
Поскольку Ас-Сиси уже отбыл два четырехлетних срока, его новому пути к победе способствовала принятая в 2019 году поправка к Конституции, которая предусматривает продление срока президентских полномочий с 4 до 6 лет. Таким образом президент получил право возглавлять страну до 2030 года.
Ас-Сиси победил, но Египет на грани
Согласно исследованию Washington Post, египетские СМИ, почти полностью государственные, восхваляли достижения Ас-Сиси, уделяя мало эфирного времени трем его соперникам.
Единственный серьезный оппонент Ас-Сиси, бывший член парламента Ахмед Тантави, не смог попасть в избирательный бюллетень; члены семьи Тантави и сотрудники его предвыборного штаба были арестованы или подверглись преследованиям, а в прошлом месяце ему было предъявлены обвинения, которые правозащитные группы назвали политически мотивированными.
После очередной победы Ас-Сиси впереди ждет множество сложных испытаний, отмечает издание.
По мнению аналитиков, первоочередным приоритетом будет удержание Египта от войны в Газе и сохранение мирного договора с Израилем от 1979 года, что требует работы с общественным мнением относительно проблем Палестины.
Экономика Египта в значительной степени зависит от туризма и импорта, при этом имеет структурные проблемы и находится на самом низком уровне за последние десятилетия. На это повлияли последствия пандемии, война россии против Украины, а также боевые действия в Газе.
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Правительство взяло значительные займы для финансирования масштабных инфраструктурных и строительных проектов. Некоторые египтяне говорят, что новые дороги и мосты уменьшили пробки в большом Каире, где проживает почти четверть 105-миллионного населения Египта. Но внешний долг страны достиг почти 165 миллиардов долларов - 40 процентов валового внутреннего продукта. За первые три месяца 2023 финансового года процентные выплаты составили 60% государственных расходов.
В следующем году Египет должен вернуть кредиторам не менее 42 миллиардов долларов. Согласно недавнему рейтингу Bloomberg, это вторая страна в мире, которая может объявить дефолт по своим долговым обязательствам, после Украины.
Указывается, что нынешняя инфляция составляет 34,6%; на продукты питания она почти вдвое выше. На фоне валютного кризиса египтяне накапливают доллары или продают их на черном рынке.
Теперь люди ожидают, что после его победы цены вырастут вдвое
По сути, весь период президентства Сиси был эндемичной серией экономических кризисов, говорит заместитель директора Тахрирского института ближневосточной политики Тимоти Калдас.
И это не просто экономические трудности, это унижение. Пока всё это происходит, египтяне наблюдают, как режим обогащается
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Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси был переизбран на новый шестилетний срок, получив 89,6% действительных голосов, на фоне того, что его страна сталкивается со значительными экономическими проблемами, включая высокий внешний долг и инфляцию.
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