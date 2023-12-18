Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте

Действующий глава Египта был переизбран на третий срок, набрав 39,7 миллиона голосов, что составляет 89,6 процента действительных голосов. Об этом объявило в понедельник Национальное избирательное управление Египта (NEA), передает УНН.

Детали

На всеобщих выборах, состоявшихся 10-12 декабря, за Ас-Сиси проголосовали более 39 миллионов 702 тысяч египтян из общего количества около 44 миллионов 777 тысяч голосов. Явка избирателей достигла 66,8% из 67 миллионов избирателей Египта.

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Справка

Убедительная победа была в определенной степени ожидаемой, поскольку во время предыдущих триумфов на выборах в 2018 и 2014 годах, Абдель Фаттах Ас-Сиси оба раза получал 97% голосов граждан.

Поскольку Ас-Сиси уже отбыл два четырехлетних срока, его новому пути к победе способствовала принятая в 2019 году поправка к Конституции, которая предусматривает продление срока президентских полномочий с 4 до 6 лет. Таким образом президент получил право возглавлять страну до 2030 года.

Ас-Сиси победил, но Египет на грани

Согласно исследованию Washington Post, египетские СМИ, почти полностью государственные, восхваляли достижения Ас-Сиси, уделяя мало эфирного времени трем его соперникам.

Единственный серьезный оппонент Ас-Сиси, бывший член парламента Ахмед Тантави, не смог попасть в избирательный бюллетень; члены семьи Тантави и сотрудники его предвыборного штаба были арестованы или подверглись преследованиям, а в прошлом месяце ему было предъявлены обвинения, которые правозащитные группы назвали политически мотивированными.

После очередной победы Ас-Сиси впереди ждет множество сложных испытаний, отмечает издание.

По мнению аналитиков, первоочередным приоритетом будет удержание Египта от войны в Газе и сохранение мирного договора с Израилем от 1979 года, что требует работы с общественным мнением относительно проблем Палестины.

Экономика Египта в значительной степени зависит от туризма и импорта, при этом имеет структурные проблемы и находится на самом низком уровне за последние десятилетия. На это повлияли последствия пандемии, война россии против Украины, а также боевые действия в Газе.

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Правительство взяло значительные займы для финансирования масштабных инфраструктурных и строительных проектов. Некоторые египтяне говорят, что новые дороги и мосты уменьшили пробки в большом Каире, где проживает почти четверть 105-миллионного населения Египта. Но внешний долг страны достиг почти 165 миллиардов долларов - 40 процентов валового внутреннего продукта. За первые три месяца 2023 финансового года процентные выплаты составили 60% государственных расходов.

В следующем году Египет должен вернуть кредиторам не менее 42 миллиардов долларов. Согласно недавнему рейтингу Bloomberg, это вторая страна в мире, которая может объявить дефолт по своим долговым обязательствам, после Украины.

Указывается, что нынешняя инфляция составляет 34,6%; на продукты питания она почти вдвое выше. На фоне валютного кризиса египтяне накапливают доллары или продают их на черном рынке.

Теперь люди ожидают, что после его победы цены вырастут вдвое - сказала 47-летняя домохозяйка и мать троих детей в Булак-эль-Дакруре.

По сути, весь период президентства Сиси был эндемичной серией экономических кризисов, говорит заместитель директора Тахрирского института ближневосточной политики Тимоти Калдас.

И это не просто экономические трудности, это унижение. Пока всё это происходит, египтяне наблюдают, как режим обогащается - добавил он.

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