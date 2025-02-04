Первый танкер прошел через Красное море после прекращения атак хуситов

Танкер сырой нефти Chrysalis под либерийским флагом совершил транзит через Красное море на этой неделе, что стало одним из первых рейсов после того, как йеменская группировка хуситов объявила о прекращении атак на суда. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Судоходные компании, которые ранее вынуждены были менять маршруты и обходить регион из-за угрозы нападений, внимательно следят за развитием событий, оценивая уровень безопасности после объявленного перемирия в Газе. Решение хуситов ограничить атаки только на израильские суда стало ключевым фактором для восстановления движения через Суэцкий канал.

Согласно данным, Chrysalis прошел через пролив Баб-эль-Мандеб и далее на север в направлении Суэцкого канала. Администрация канала в Египте подтвердила, что это первый рейс танкера после атаки, которой он подвергся в июле прошлого года. Египетские власти расценивают возвращение судна как позитивный сигнал для региона и надеются на постепенное восстановление стабильности.

Напомним

Хуситы с ноября 2023 года совершили более сотни атак на международные суда, что заставило многие компании искать альтернативные маршруты, в частности вокруг Африки. По оценкам президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, нарушение судоходства в Красном море привело к потерям для страны на уровне 7 миллиардов долларов в 2024 году.

Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран