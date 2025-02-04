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Перший танкер пройшов через Червоне море після припинення атак хуситів

Перший танкер пройшов через Червоне море після припинення атак хуситів

Київ • УНН

 • 30501 перегляди

Танкер Chrysalis під прапором Ліберії здійснив успішний транзит через Червоне море після оголошеного хуситами перемир'я. Це перший рейс судна після атаки в липні минулого року.

Танкер сирої нафти Chrysalis під ліберійським прапором здійснив транзит через Червоне море цього тижня, що стало одним із перших рейсів після того, як єменське угруповання хуситів оголосило про припинення атак на судна. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Судноплавні компанії, які раніше змушені були змінювати маршрути та обходити регіон через загрозу нападів, уважно стежать за розвитком подій, оцінюючи рівень безпеки після оголошеного перемир’я в Газі. Рішення хуситів обмежити атаки лише на ізраїльські судна стало ключовим фактором для відновлення руху через Суецький канал. 

Згідно з даними, Chrysalis пройшов через протоку Баб-ель-Мандеб і далі на північ у напрямку Суецького каналу. Адміністрація каналу у Єгипті підтвердила, що це перший рейс танкера після атаки, яку він зазнав у липні минулого року. Єгипетська влада розцінює повернення судна як позитивний сигнал для регіону та сподівається на поступове відновлення стабільності. 

Нагадаємо

Хусити з листопада 2023 року здійснили понад сотню атак на міжнародні судна, що змусило багато компаній шукати альтернативні маршрути, зокрема довкола Африки. За оцінками президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі, порушення судноплавства в Червоному морі призвело до втрат для країни на рівні 7 мільярдів доларів у 2024 році. 

Єменські хусити заявили про атаку на судна трьох країн08.04.24, 03:50 • 33226 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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