Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  109310 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  183045 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  183774 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  179857 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151563 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109396 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127487 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118877 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120703 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112784 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

Новости по теме
Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

  •  17192 просмотра
Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

  •  17406 просмотра
ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

  •  7659 просмотра
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

  •  16141 просмотра
РДК завершил горячую фазу операции на территории России

РДК завершил горячую фазу операции на территории России

  •  19144 просмотра
Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

  •  17675 просмотра
The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

  •  19631 просмотра
На Киевщине работает ППО

На Киевщине работает ППО

  •  19043 просмотра
Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

  •  19726 просмотра
Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

  •  20418 просмотра

Популярные

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

Реактор ЗАЭС получил три прямых попадания - МАГАТЭ

  •  90779 просмотра
Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

Bloomberg: Таиланд хочет ввести единую визу для шести стран Юго-Восточной Азии

  •  64196 просмотра
Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

Армия РФ атаковала с беспилотника Качкаровку на Херсонщине. Раненый мужчина

  •  68644 просмотра
В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

В Киеве на фуникулере мужчина разбил стекло и перерезал горло парню

  •  53898 просмотра
В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы

  •  81028 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  228450 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  255398 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  317212 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  387478 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  387333 просмотра

Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили, что в течение последних 72 часов запустили ракеты и беспилотники по британским, американским и израильским кораблям в Красном, Аравийском и Индийском морях.

Война •   •  17192 просмотра
Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что, несмотря на вывод войск из Газы, война против ХАМАСа продолжается и далека от завершения: планируется уничтожить высокопоставленных чиновников ХАМАСа, которые все еще скрываются, а также оставшуюся инфраструктуру террора.

Война •   •  17406 просмотра
Командующий ЦАХАЛа: Война против ХАМАСа продолжается, несмотря на вывод войск из Газы

ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

Россия ускоряет наступательные операции по всему фронту в Украине, несмотря на растущие потери, заставляя Украину уступать инициативу на поле боя из-за задержек с военной помощью.

Война •   •  7659 просмотра
ISW: россия ускоряет наступательные операции по всей линии фронта

Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене" и отказался выполнять требования удалить популярные аккаунты без объяснения причин, рискуя огромными штрафами ради отстаивания свободы слова над прибылью в Бразилии.

Новости Мира •   •  16141 просмотра
Илон Маск обвинил судью Верховного суда Бразилии в "бесстыдной измене", ему ответили

РДК завершил горячую фазу операции на территории России

Четверо бойцов Добровольческого украинского корпуса погибли в боях с российской армией после завершения горячей фазы их военной операции в России.

Война •   •  19144 просмотра
РДК завершил горячую фазу операции на территории России

Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

По меньшей мере 91 человек, в том числе много детей, погибли, когда переполненный самодельный паром затонул у северного побережья Мозамбика.

Общество •   •  17675 просмотра
Возле Мозамбика произошла кораблекрушение: по меньшей мере 90 погибших

The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

Россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.

Война •   •  19631 просмотра
The Economist: Москва стремится превратить Харьков в "серую зону", непригодную для жизни

На Киевщине работает ППО

Силы ПВО работают по целям на Киевщине. В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

Война •   •  19043 просмотра
На Киевщине работает ППО

Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Российские военные обстреляли Часов Яр и Елизаветовку в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Война •   •  19726 просмотра
Россияне обстреляли Часов Яр, один человек погиб

Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу

Вражеские ударные беспилотники были замечены в разных регионах Украины, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Одессе и поднятию по тревоге в Киевской области.

Война •   •  20418 просмотра
Враг атакует дронами, в Одесской области работала ПВО, в Киевской области объявили тревогу