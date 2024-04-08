Йеменские хуситы заявили об атаке на суда трех стран

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили в воскресенье, что запустили ракеты и беспилотники по британским, американским и израильским кораблям. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Группировка, поддерживаемая Ираном, заявила, что она атаковала британский корабль и несколько американских фрегатов в Красном море, а в Аравийском море и Индийском океане - два израильских судна, направлявшихся в израильские порты.

Операции произошли в течение последних 72 часов, заявил военный представитель хуситов Яхья Сари в телевизионном заявлении, не предоставив дальнейших подробностей атак.

Великобритания и США также наносят ответные удары против хуситов.

Американские войска уничтожили мобильный зенитно-ракетный комплекс в контролируемом хуситами районе Йемена в субботу, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Американские силы также сбили беспилотный летательный аппарат над Красным морем, говорится в заявлении, с уточнением, что коалиционный корабль атаковал и уничтожил одну противокорабельную ракету. О раненых и повреждениях не сообщается.

Дополнение

Ранее британская охранная компания Ambrey сообщила, что получила информацию о том, что в воскресенье в Аденском заливе было атаковано судно.

Кроме того, в воскресенье ракета упала возле судна в Аденском заливе, но в результате инцидента судно не получило повреждений, и никто из экипажа не пострадал, сообщило агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

США нанесли удары по складам хуситов в Йемене