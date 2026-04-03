Египет не будет принимать экспортированное россией зерно с оккупированных территорий и увеличит импорт из Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент Египта подтвердил Зеленскому отказ от зерна с оккупированных территорий. Страна увеличит импорт из Украины и усилит техническое сотрудничество.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, во время которого стороны обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в мире. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Говорил с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Господин Президент сообщил, что Египет больше не будет принимать экспортируемое россией зерно с наших временно оккупированных территорий и в то же время заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Спасибо за это решение
Также Египет готов приложить усилия для достижения достойного мира. Стороны договорились, что министры иностранных дел будут поддерживать дальнейший контакт.
Во время разговора лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности ее влияние на мировые нефтяные рынки.
Зеленский проинформировал египетского коллегу о результатах переговоров со странами региона и отметил потенциал Украины в военно-техническом сотрудничестве. Киев готов развивать это направление и с Египтом.
Отдельно стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в других сферах.
рф похитила 2 млн тонн украинского зерна в прошлом году и продала его в Африке, Азии и Европе - Сибига23.03.26, 16:25 • 4266 просмотров