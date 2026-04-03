Египет не будет принимать экспортированное россией зерно с оккупированных территорий и увеличит импорт из Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, во время которого стороны обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в мире. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Господин Президент сообщил, что Египет больше не будет принимать экспортируемое россией зерно с наших временно оккупированных территорий и в то же время заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Спасибо за это решение - говорится в сообщении.

Также Египет готов приложить усилия для достижения достойного мира. Стороны договорились, что министры иностранных дел будут поддерживать дальнейший контакт.

Во время разговора лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности ее влияние на мировые нефтяные рынки.

Зеленский проинформировал египетского коллегу о результатах переговоров со странами региона и отметил потенциал Украины в военно-техническом сотрудничестве. Киев готов развивать это направление и с Египтом.

Отдельно стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в других сферах.

