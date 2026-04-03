В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 34868 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 82165 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 94060 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 111356 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 95735 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 101366 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52013 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 108451 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37533 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Египет не будет принимать экспортированное россией зерно с оккупированных территорий и увеличит импорт из Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 3573 просмотра

Президент Египта подтвердил Зеленскому отказ от зерна с оккупированных территорий. Страна увеличит импорт из Украины и усилит техническое сотрудничество.

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, во время которого стороны обсудили экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в мире. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Говорил с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Господин Президент сообщил, что Египет больше не будет принимать экспортируемое россией зерно с наших временно оккупированных территорий и в то же время заинтересован в увеличении импорта зерна из Украины. Спасибо за это решение

- говорится в сообщении.

Также Египет готов приложить усилия для достижения достойного мира. Стороны договорились, что министры иностранных дел будут поддерживать дальнейший контакт.

Во время разговора лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности ее влияние на мировые нефтяные рынки.

Зеленский проинформировал египетского коллегу о результатах переговоров со странами региона и отметил потенциал Украины в военно-техническом сотрудничестве. Киев готов развивать это направление и с Египтом.

Отдельно стороны обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в других сферах.

рф похитила 2 млн тонн украинского зерна в прошлом году и продала его в Африке, Азии и Европе - Сибига23.03.26, 16:25 • 4266 просмотров

Ольга Розгон

