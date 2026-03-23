рф похитила 2 млн тонн украинского зерна в прошлом году и продала его в Африке, Азии и Европе - Сибига

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

В прошлом году рф реализовала в Африке, Азии и Европе украденное зерно для финансирования войны. Около 40% незаконно вывезенной продукции получил Египет.

рф похитила 2 млн тонн украинского зерна в прошлом году и продала его в Африке, Азии и Европе - Сибига

россия продолжает влиять на мировой продовольственный рынок и в прошлом году похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Третьей Черноморской конференции по безопасности в Кишиневе, передает УНН.

Детали

Сибига заявил, что восстановление безопасности в Черноморском регионе является ключевым условием стабильности Европы и мира, а Черное море должно снова стать пространством мира и свободы навигации.

По его словам, россия превратила Черное море в зону войны и системно атакует морскую инфраструктуру Украины, в частности порты, а также пытается дестабилизировать глобальные продуктовые цепочки.

Министр отметил, что россия продолжает влиять на мировой продовольственный рынок и, по его словам, в прошлом году похитила около 2 миллионов тонн украинского зерна и продала его в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, в частности около 40% направила в Египет. Он подчеркнул, что это не только вопрос краденого зерна, но и финансирования войны.

Сибига также заявил, что безопасность Украины невозможна без морской безопасности и присутствия союзников в Черном море, а Турция, Молдова и Румыния могут сыграть важную роль в региональной стабильности.

Отдельно министр подчеркнул необходимость деоккупации Крыма, который россия использует как военную базу для атак.

Единственное решение — полное восстановление территориальной целостности Украины. И все это начинается с Крыма и должно закончиться Крымом. Крым — это Украина 

- сказал он.

Антонина Туманова

