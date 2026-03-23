Ексклюзив
13:02 • 10630 перегляди
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
09:58 • 34089 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
09:48 • 28376 перегляди
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
09:16 • 51278 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
22 березня, 20:58 • 48676 перегляди
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Ексклюзив
22 березня, 15:40 • 85118 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
22 березня, 13:24 • 96213 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 164737 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 77148 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 78938 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
рф викрала 2 млн тонн українського зерна минулого року та продала його в Африці, Азії та Європі - Сибіга

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Минулого року рф реалізувала в Африці, Азії та Європі вкрадене зерно для фінансування війни. Близько 40% незаконно вивезеної продукції отримав Єгипет.

росія продовжує впливати на світовий продовольчий ринок і минулого року викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Третьої Чорноморської безпекової конференції в Кишиневі, передає УНН.

Деталі

Сибіга заявив, що відновлення безпеки у Чорноморському регіоні є ключовою умовою стабільності Європи та світу, а Чорне море має знову стати простором миру і свободи навігації.

За його словами, росія перетворила Чорне море на зону війни та системно атакує морську інфраструктуру України, зокрема порти, а також намагається дестабілізувати глобальні продуктові ланцюжки.

росія вперше відвантажила викрадене українське зерно з окупованого Севастополя на продаж до Венесуели - ЗМІ27.05.24, 21:00 • 38707 переглядiв

Міністр зазначив, що росія продовжує впливати на світовий продовольчий ринок і, за його словами, минулого року викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі, зокрема близько 40% спрямувала до Єгипту. Він підкреслив, що це не лише питання краденого зерна, а й фінансування війни.

Сибіга також заявив, що безпека України неможлива без морської безпеки та присутності союзників у Чорному морі, а Туреччина, Молдова та Румунія можуть відіграти важливу роль у регіональній стабільності.

Через окупований Крим росія вивозить українське зерно до Сирії - "АТЕШ"02.08.24, 13:40 • 25732 перегляди

Окремо міністр наголосив на необхідності деокупації Криму, який Росія використовує як військову базу для атак.

Єдине рішення — повне відновлення територіальної цілісності України. І все це починається з Криму і має закінчитися Кримом. Крим — це Україна 

- сказав він.

Антоніна Туманова

