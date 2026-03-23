рф викрала 2 млн тонн українського зерна минулого року та продала його в Африці, Азії та Європі - Сибіга
Київ • УНН
Минулого року рф реалізувала в Африці, Азії та Європі вкрадене зерно для фінансування війни. Близько 40% незаконно вивезеної продукції отримав Єгипет.
росія продовжує впливати на світовий продовольчий ринок і минулого року викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Третьої Чорноморської безпекової конференції в Кишиневі, передає УНН.
Деталі
Сибіга заявив, що відновлення безпеки у Чорноморському регіоні є ключовою умовою стабільності Європи та світу, а Чорне море має знову стати простором миру і свободи навігації.
За його словами, росія перетворила Чорне море на зону війни та системно атакує морську інфраструктуру України, зокрема порти, а також намагається дестабілізувати глобальні продуктові ланцюжки.
росія вперше відвантажила викрадене українське зерно з окупованого Севастополя на продаж до Венесуели - ЗМІ27.05.24, 21:00 • 38707 переглядiв
Міністр зазначив, що росія продовжує впливати на світовий продовольчий ринок і, за його словами, минулого року викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі, зокрема близько 40% спрямувала до Єгипту. Він підкреслив, що це не лише питання краденого зерна, а й фінансування війни.
Сибіга також заявив, що безпека України неможлива без морської безпеки та присутності союзників у Чорному морі, а Туреччина, Молдова та Румунія можуть відіграти важливу роль у регіональній стабільності.
Через окупований Крим росія вивозить українське зерно до Сирії - "АТЕШ"02.08.24, 13:40 • 25732 перегляди
Окремо міністр наголосив на необхідності деокупації Криму, який Росія використовує як військову базу для атак.
Єдине рішення — повне відновлення територіальної цілісності України. І все це починається з Криму і має закінчитися Кримом. Крим — це Україна