росія вперше відвантажила викрадене українське зерно з окупованого Севастополя на продаж до Венесуели - ЗМІ
Київ • УНН
Росія використала окупований порт Севастополя для завантаження та експорту 27 000 тонн вкраденого українського зерна до Венесуели, що свідчить про її спробу легалізувати торгівлю з окупованими територіями.
росія вперше використала окупований порт в Севастополі для завантаження викраденого зерна, аби продати його у Венесуелу. Про це пише журнал про судноплавство Lloyd's Lis, передає УНН.
Деталі
Згідно з супутниковими знімками, балкер Enisey під російським прапором почав завантаження зерна в Севастополі 9 квітня.
Хоча Lloyd's List не зміг незалежно перевірити походження завантаженого зерна, документи, отримані дослідниками з відкритих джерел SeaKrime і KibOrg, свідчать про те, що " Enisey " завантажив 27 000 тонн того, що описано в коносаменті як "пшениця російського походження".
Водночас у виданні підкреслюють, що Севастополь використовується для експорту вантажів українського походження.
Згодом 30 квітня він вийшов з порту, його система автоматичної ідентифікації сигналізувала про кінцевий пункт призначення Пуерто-Кабелло, що у Венесуелі.
Про судна та зернотрейдери, що вивозили крадене українське зерно з порту Маріуполя - Bihus.Info08.04.24, 21:12 • 59407 переглядiв
Цією торгівлею росія сигналізує, що легітимізація та інтернаціоналізація так званих "нових республік" тепер є політичним пріоритетом - вони більше не приховують цього
Доповнення
У Lloyd's Lis пояснили, що таким чином росія намагається легітимізувати торговельні шляхи з окупованих українських територій зі своїми міжнародними партнерами.
Зазначається, що цей вантаж знаменує собою зрушення у відкритій торгівлі зерном з окупованої території з міжнародними партнерами.
Нагадаємо
Окупанти незаконно вивозять вкрадене українське зерно з окупованої Херсонської області в Республіку Карелія, використовуючи контейнери, що належать китайським і казахстанським логістичним компаніям, щоб обійти міжнародні санкції.