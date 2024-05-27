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росія вперше відвантажила викрадене українське зерно з окупованого Севастополя на продаж до Венесуели - ЗМІ

росія вперше відвантажила викрадене українське зерно з окупованого Севастополя на продаж до Венесуели - ЗМІ

Київ • УНН

 • 38653 перегляди

Росія використала окупований порт Севастополя для завантаження та експорту 27 000 тонн вкраденого українського зерна до Венесуели, що свідчить про її спробу легалізувати торгівлю з окупованими територіями.

росія вперше використала окупований порт в Севастополі для завантаження викраденого зерна, аби продати його у Венесуелу. Про це пише журнал про судноплавство Lloyd's Lis, передає УНН.

Деталі 

Згідно з супутниковими знімками, балкер Enisey під російським прапором почав завантаження зерна в Севастополі 9 квітня.

Хоча Lloyd's List не зміг незалежно перевірити походження завантаженого зерна, документи, отримані дослідниками з відкритих джерел SeaKrime і KibOrg, свідчать про те, що " Enisey " завантажив 27 000 тонн того, що описано в коносаменті як "пшениця російського походження".

Водночас у виданні підкреслюють, що Севастополь використовується для експорту вантажів українського походження.

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Згодом 30 квітня він вийшов з порту, його система автоматичної ідентифікації сигналізувала про кінцевий пункт призначення Пуерто-Кабелло, що у Венесуелі.

Про судна та зернотрейдери, що вивозили крадене українське зерно з порту Маріуполя - Bihus.Info08.04.24, 21:12 • 59407 переглядiв

Цією торгівлею росія сигналізує, що легітимізація та інтернаціоналізація так званих "нових республік" тепер є політичним пріоритетом - вони більше не приховують цього

- заявив оглядач руху протокою Босфор Йорук Ішик.

Доповнення

У Lloyd's Lis пояснили, що таким чином росія намагається легітимізувати торговельні шляхи з окупованих українських територій зі своїми міжнародними партнерами. 

Зазначається, що цей вантаж знаменує собою зрушення у відкритій торгівлі зерном з окупованої території з міжнародними партнерами.

Нагадаємо

Окупанти незаконно вивозять вкрадене українське зерно з окупованої Херсонської області в Республіку Карелія, використовуючи контейнери, що належать китайським і казахстанським логістичним компаніям, щоб обійти міжнародні санкції.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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