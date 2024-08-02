Оккупанты загрузили похищенное зерно на судно 'Матрос Кошка' в Севастополе для отправки в Сирию. Партизаны зафиксировали корабль возле Ялты, отметив усиленные меры безопасности, что свидетельствует о страхе оккупантов.
В оккупированном Крыму россияне отправили партию похищенного в Украине зерна из Севастополя в Сирию. Об этом пишет подпольное партизанское движение «АТЕШ», передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты загрузили похищенное зерно в бухте Севастополя на сухогрузное судно «Матрос Кошка», которое отправилось в Сирию. Позже партизаны зафиксировали его при проходе через Ялту.
Злодеев сопровождают патрульные корабли. Также рашисты установили на сухогрузе системы пеленгации воздушных целей, надеясь, что это сможет каким-то образом им помочь
В «АТЕШ» предполагают, что это является доказательством страха и паники среди оккупантов.
росія вперше відвантажила викрадене українське зерно з окупованого Севастополя на продаж до Венесуели - ЗМІ27 мая 2024, 18:00 • 38327 просмотров
Напомним,
Оккупанты незаконно вывозят украденное украинское зерно из оккупированной Херсонской области в Республику Карелия, используя контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, чтобы обойти международные санкции.