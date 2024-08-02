В оккупированном Крыму россияне отправили партию похищенного в Украине зерна из Севастополя в Сирию. Об этом пишет подпольное партизанское движение «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты загрузили похищенное зерно в бухте Севастополя на сухогрузное судно «Матрос Кошка», которое отправилось в Сирию. Позже партизаны зафиксировали его при проходе через Ялту.

Злодеев сопровождают патрульные корабли. Также рашисты установили на сухогрузе системы пеленгации воздушных целей, надеясь, что это сможет каким-то образом им помочь - рассказывают партизаны.

В «АТЕШ» предполагают, что это является доказательством страха и паники среди оккупантов.

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Напомним,

Оккупанты незаконно вывозят украденное украинское зерно из оккупированной Херсонской области в Республику Карелия, используя контейнеры, принадлежащие китайским и казахстанским логистическим компаниям, чтобы обойти международные санкции.