Трое катарских дипломатов погибли в ДТП в Египте накануне саммита в Газе
Киев • УНН
Трое членов катарского Амири Диван погибли, а двое получили ранения в автокатастрофе вблизи Шарм-эль-Шейха. Инцидент произошел за день до встречи, на которой лидеры Египта и США планируют обсудить окончательное прекращение огня между Израилем и ХАМАС.
Детали
Трое членов катарского Амири Диван, высшего правительственного органа страны Персидского залива, погибли, а двое других получили ранения в автомобильной аварии близ египетского курортного города Шарм-эль-Шейх на Красном море
В сообщении на Х посольство также сообщило, что "раненые чиновники получают лечение в Международной больнице Шарм-эль-Шейха, а тела погибших будут репатриированы в Доху позже в тот же день".
Источники службы безопасности сообщили Reuters, что автомобиль, в котором находились дипломаты, перевернулся на повороте примерно в 50 километрах от города, когда делегация ехала из отеля к официальному месту проведения мероприятия.
Катарские дипломаты, входившие в состав протокольной делегации эмирата, находились в Шарм-эль-Шейхе накануне запланированного на понедельник международного саммита высокого уровня. Мероприятие должно пройти под сопредседательством президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси и президента США Дональда Трампа и направлено на достижение окончательного соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. К переговорному процессу также присоединились представители Турции.
