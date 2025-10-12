Троє катарських дипломатів загинули в ДТП у Єгипті напередодні саміту в Газі

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 38873 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 62765 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 34103 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 39096 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 29220 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 27680 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 35561 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43506 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 69457 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35611 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
93%
751мм
Популярнi новини
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 11121 перегляди
"Зелені чоловічки": Естонія закрила проїзд через "Саатсеський чобіт" після поміченої активності збройних груп рфVideo11 жовтня, 22:14 • 6336 перегляди
Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції12 жовтня, 00:21 • 3558 перегляди
Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для УкраїниPhoto12 жовтня, 00:50 • 5006 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico02:58 • 11077 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 38881 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 62775 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 34738 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 69461 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 54374 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Олег Кіпер
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 37122 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 39258 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 41337 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 106968 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 49665 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
Ручна граната
E-6 Mercury

Троє катарських дипломатів загинули в ДТП у Єгипті напередодні саміту в Газі

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Троє членів катарського Амірі Діван загинули, а двоє отримали поранення в автокатастрофі поблизу Шарм-ель-Шейха. Інцидент стався за день до зустрічі, на якій лідери Єгипту та США планують обговорити остаточне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Троє катарських дипломатів загинули в ДТП у Єгипті напередодні саміту в Газі

Троє членів катарського Амірі Діван загинули, а ще двоє отримали поранення в автокатастрофі поблизу Шарм-ель-Шейха. Інцидент стався за день до зустрічі, на якій лідери Єгипту та США планують обговорити остаточне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, пише УНН із посиланням на Shafaq.

Деталі

Троє членів катарського Амірі Діван, найвищого урядового органу країни Перської затоки, загинули, а двоє інших отримали поранення в автомобільній аварії поблизу єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх на Червоному морі

- повідомило в неділю посольство Катару в Каїрі.

У дописі на Х посольство також повідомило, що "поранені посадовці отримують лікування в Міжнародній лікарні Шарм-ель-Шейха, а тіла загиблих будуть репатрійовані до Дохи пізніше того ж дня".

Джерела служби безпеки повідомили Reuters, що автомобіль, у якому перебували дипломати, перекинувся на повороті приблизно за 50 кілометрів від міста, коли делегація їхала з готелю до офіційного місця проведення заходу.

Катарські дипломати, які входили до складу протокольної делегації емірату, перебували в Шарм-ель-Шейху напередодні запланованого на понеділок міжнародного саміту високого рівня. Захід має пройти під співголовуванням президента Єгипту Абдель-Фаттаха ас-Сісі та президента США Дональда Трампа й спрямований на досягнення остаточної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. До переговорного процесу також долучилися представники Туреччини.

Саміт щодо Гази у Єгипті відбудеться без участі Ізраїлю та ХАМАС - ЗМІ12.10.25, 08:22 • 1794 перегляди

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Ізраїль
Reuters
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Червоне море
Дональд Трамп
Каїр
Катар
Туреччина
Єгипет
Сектор Газа