Троє катарських дипломатів загинули в ДТП у Єгипті напередодні саміту в Газі
Київ • УНН
Троє членів катарського Амірі Діван загинули, а ще двоє отримали поранення в автокатастрофі поблизу Шарм-ель-Шейха. Інцидент стався за день до зустрічі, на якій лідери Єгипту та США планують обговорити остаточне припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, пише УНН із посиланням на Shafaq.
Деталі
Троє членів катарського Амірі Діван, найвищого урядового органу країни Перської затоки, загинули, а двоє інших отримали поранення в автомобільній аварії поблизу єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх на Червоному морі
У дописі на Х посольство також повідомило, що "поранені посадовці отримують лікування в Міжнародній лікарні Шарм-ель-Шейха, а тіла загиблих будуть репатрійовані до Дохи пізніше того ж дня".
Джерела служби безпеки повідомили Reuters, що автомобіль, у якому перебували дипломати, перекинувся на повороті приблизно за 50 кілометрів від міста, коли делегація їхала з готелю до офіційного місця проведення заходу.
Катарські дипломати, які входили до складу протокольної делегації емірату, перебували в Шарм-ель-Шейху напередодні запланованого на понеділок міжнародного саміту високого рівня. Захід має пройти під співголовуванням президента Єгипту Абдель-Фаттаха ас-Сісі та президента США Дональда Трампа й спрямований на досягнення остаточної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. До переговорного процесу також долучилися представники Туреччини.
