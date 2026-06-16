Рабочая встреча с участием Зеленского на саммите G7 завершилась

Первая рабочая встреча G7 с участием Президента Украины Владимира Зеленского в рамках саммита во французском Эвиане завершилась, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Рабочая сессия с участием Владимира Зеленского под названием "Построение мира и безопасности для Украины и Европы" завершилась. На этой встрече Дональд Трамп и Владимир Зеленский, которых не видели приветствующими друг друга, но которых европейцы надеются сблизить на этом саммите, сидели по обе стороны от Эммануэля Макрона, указывает издание.

Президент Франции после этого поприветствовал президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бин Заида, прибывших на саммит.

Дополнение

По сообщениям, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7 во Франции 16 июня.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел короткую двустороннюю встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским накануне сегодняшнего утреннего главного собрания "Группы семи" в Эвиане во Франции, сообщил Елисейский дворец.