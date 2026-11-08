В Египте столкнулись два пассажирских поезда, семь человек погибли и 112 пострадали

В воскресенье в Египте столкнулись два пассажирских поезда примерно в 76 км к югу от Каира. В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек, еще 112 получили ранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Египта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным государственного железнодорожного управления, поезд, следовавший из Гизы в Файюм, врезался в заднюю часть другого поезда, который двигался из Каира в Асуан. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов.

Спасательные службы разбирают обломки, чтобы восстановить движение на железнодорожной линии Каир — Верхний Египет. О том, сколько времени продлятся работы, железнодорожное управление не сообщило.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести оперативное расследование и заявил, что все, чья халатность будет установлена, должны понести ответственность. Об этом говорится в отдельном заявлении.

Прокуратура Египта сообщила, что начала расследование для установления технических причин аварии.

Египет имеет одну из старейших и крупнейших железнодорожных сетей в регионе. Аварии с человеческими жертвами здесь происходят регулярно, хотя правительство инвестирует миллиарды египетских фунтов в модернизацию железной дороги.

Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории страны произошла в 2002 году. Тогда пожар охватил семь вагонов переполненного пассажирского поезда, в результате чего погибли по меньшей мере 360 человек.

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