У Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги, семеро людей загинули та 112 постраждали

У неділю в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги приблизно за 76 км на південь від Каїра. Внаслідок аварії загинули щонайменше семеро людей, ще 112 дістали поранення. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Єгипту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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За даними державного залізничного управління, потяг, який прямував із Гізи до Фаюма, врізався в задню частину іншого потяга, що рухався з Каїра до Асуана. Унаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок.

Рятувальні служби розбирають уламки, щоб відновити рух на залізничній лінії Каїр - Верхній Єгипет. Про те, скільки часу триватимуть роботи, залізничне управління не повідомило.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив провести оперативне розслідування та заявив, що всі, чию недбалість буде встановлено, мають понести відповідальність. Про це йдеться в окремій заяві.

Прокуратура Єгипту повідомила, що розпочала розслідування для встановлення технічних причин аварії.

Єгипет має одну з найстаріших і найбільших залізничних мереж у регіоні. Аварії з людськими жертвами тут трапляються регулярно, хоча уряд інвестує мільярди єгипетських фунтів у модернізацію залізниці.

Наймасштабніша залізнична катастрофа в історії країни сталася у 2002 році. Тоді пожежа охопила сім вагонів переповненого пасажирського потяга, внаслідок чого загинули щонайменше 360 людей.

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