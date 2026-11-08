У Хорватії перекинувся автобус, двоє людей загинули та понад 30 постраждали

На автомагістралі A3 у напрямку Загреба 8 листопада сталася аварія за участю автобуса із сербськими реєстраційними номерами. Унаслідок ДТП двоє людей загинули, ще 33 дістали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє HRT, пише УНН.

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ДТП сталася 8 листопада неподалік розв'язки біля міста Іванич-Град. За попередньою інформацією, автобус спочатку врізався в огорожу обабіч дороги, після чого перекинувся та з'їхав з автомагістралі.

У транспортному засобі перебували 33 пасажири та двоє водіїв. Шестеро людей дістали тяжкі травми, ще 27 — легкі. До рятувальної операції залучили поліцію, пожежників, медиків і медичний гелікоптер. Пожежники допомагали пасажирам вибратися з автобуса, а постраждалих доправили до лікарень Загреба.

Один із пасажирів розповів, що автобус вирушив із Сербії до Загреба.

Під час однієї із зупинок водії помінялися місцями, а невдовзі після цього, за словами очевидця, новий водій заснув:

"Ми виїхали із Сербії до Загреба. На одній із зупинок водії помінялися місцями, і вже за кілька хвилин водій заснув".

Офіційно причини аварії поки не встановили.

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