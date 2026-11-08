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Financial Times

У Хорватії перекинувся автобус, двоє людей загинули та понад 30 постраждали

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Автобус із Сербії врізався в огорожу та перекинувся біля Іванич-Града. Загинули двоє людей, 33 постраждали.

У Хорватії перекинувся автобус, двоє людей загинули та понад 30 постраждали

На автомагістралі A3 у напрямку Загреба 8 листопада сталася аварія за участю автобуса із сербськими реєстраційними номерами. Унаслідок ДТП двоє людей загинули, ще 33 дістали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє HRT, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 8 листопада неподалік розв'язки біля міста Іванич-Град. За попередньою інформацією, автобус спочатку врізався в огорожу обабіч дороги, після чого перекинувся та з'їхав з автомагістралі.

У транспортному засобі перебували 33 пасажири та двоє водіїв. Шестеро людей дістали тяжкі травми, ще 27 — легкі. До рятувальної операції залучили поліцію, пожежників, медиків і медичний гелікоптер. Пожежники допомагали пасажирам вибратися з автобуса, а постраждалих доправили до лікарень Загреба.

Один із пасажирів розповів, що автобус вирушив із Сербії до Загреба.

Під час однієї із зупинок водії помінялися місцями, а невдовзі після цього, за словами очевидця, новий водій заснув:

"Ми виїхали із Сербії до Загреба. На одній із зупинок водії помінялися місцями, і вже за кілька хвилин водій заснув".

Офіційно причини аварії поки не встановили.

У Північній Кароліні авто врізалося в групу велосипедистів: є загиблий і десятки травмованих07.11.26, 21:07 • 6568 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Сербія