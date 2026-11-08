В Хорватии опрокинулся автобус, два человека погибли и более 30 пострадали

На автомагистрали A3 в направлении Загреба 8 ноября произошла авария с участием автобуса с сербскими регистрационными номерами. В результате ДТП два человека погибли, еще 33 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает HRT, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 8 ноября неподалеку от развязки возле города Иванич-Град. По предварительной информации, автобус сначала врезался в ограждение по обеим сторонам дороги, после чего перевернулся и съехал с автомагистрали.

В транспортном средстве находились 33 пассажира и два водителя. Шесть человек получили тяжелые травмы, еще 27 — легкие. К спасательной операции привлекли полицию, пожарных, медиков и медицинский вертолет. Пожарные помогали пассажирам выбраться из автобуса, а пострадавших доставили в больницы Загреба.

Один из пассажиров рассказал, что автобус отправился из Сербии в Загреб.

Во время одной из остановок водители поменялись местами, а вскоре после этого, по словам очевидца, новый водитель заснул:

"Мы выехали из Сербии в Загреб. На одной из остановок водители поменялись местами, и уже через несколько минут водитель заснул".

Официально причины аварии пока не установлены.

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