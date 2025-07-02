Украина и Египет подготовят соглашение о преференциальной торговле

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Лидеры договорились поручить командам начать подготовку соглашения о преференциальной торговле, передает УНН.

Говорил с Президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Много важных тем успели обсудить, будем развивать отношения между нашими странами

По словам Главы украинского государства, Египет видит наши усилия для окончания войны и готов способствовать достижению справедливого и устойчивого мира.

Обсудили также создание продовольственного логистического хаба в Египте и сферы для развития двустороннего сотрудничества. Будем работать над увеличением товарооборота. Договорились поручить нашим командам начать подготовку соглашения о преференциальной торговле и провести заседание Совместной межправительственной комиссии