Україна та Єгипет підготують угоду про преференційну торгівлю
Київ • УНН
Президенти України та Єгипту домовилися про підготовку угоди щодо преференційної торгівлі. Обговорювалися також створення продовольчого логістичного хабу та збільшення товарообігу.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Лідери домовилися доручити командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю, передає УНН.
Говорив із Президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Багато важливих тем встигли обговорити, будемо розвивати відносини між нашими країнами
За словами Глави української держави, Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру.
Обговорили також створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці. Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії
Україна хоче створити продовольчий хаб у Єгипті04.02.25, 16:25 • 30120 переглядiв