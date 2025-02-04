Україна хоче створити продовольчий хаб у Єгипті
Київ • УНН
Українські аграрії отримають можливість розміщувати елеватори та виробничі потужності в економічній зоні Суецького каналу. Це забезпечить доступ до ринків Африки та Близького Сходу з можливістю експорту готової продукції.
Українські аграрії зможуть розміщувати елеватори та виробничі потужності в економічній зоні Суецького каналу. Це відкриє доступ до ринків Африки та Близького Сходу, дозволить експортувати не сировину, а готову продукцію. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає УНН.
За дорученням Президента України Володимира Зеленського вивчаємо можливість створення продовольчого хабу у Єгипті
Коваль обговорив цей проєкт із головою адміністрації SCZone Валідом Гамальальдіном, а також разом із послом України в Єгипті Миколою Нагорним відвідав потенційні локації для українського бізнесу.
SCZone об’єднує шість портів і є стратегічною економічною зоною Єгипту, яка пропонує вигідні умови для інвесторів:
• податкові та митні пільги для виробничих майданчиків,
• спрощені процедури реєстрації та митного оформлення,
• доступ до ринку з понад 1,3 млрд споживачів у країнах Африки та арабського світу.
Мета ініціативи - не просто експортувати сировину, а й створювати виробничі потужності для переробки агропродукції.
Це відкриє шлях на єгипетський ринок і дозволить постачати готову продукцію - борошно, макарони, інші харчові товари - до країн, з якими Єгипет має угоди про вільну торгівлю.
Як зазначив Коваль, Україна вже є ключовим гравцем у глобальній продовольчій безпеці, а співпраця з SCZone розширює перспективи для аграрного сектору та українських експортерів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни.