Зеленський вперше поговорив з президентом Лівану: що запропонував
Київ • УНН
Президент Зеленський провів першу розмову з президентом Лівану Джозефом Ауном. Сторони обговорили створення продовольчого хабу в Лівані та посилення двосторонньої співпраці.
Президент України Володимир Зеленський провів свою першу розмову з Президентом Лівану генералом Джозефом Ауном. Глава української держави запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни, передає УНН.
"Подякував Лівану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Попри російську агресію Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни", - повідомив Зеленський.
Крім того, глави України та Лівану обговорили посилення двосторонньої співпраці, зокрема у торговельно-економічній сфері.
Україна готує пропозицію підтримки продовольчої безпеки Сирії – МЗС20.12.24, 15:44 • 17708 переглядiв