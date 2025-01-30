Зеленський вперше поговорив з президентом Лівану: що запропонував

Президент України Володимир Зеленський провів свою першу розмову з Президентом Лівану генералом Джозефом Ауном. Глава української держави запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни, передає УНН.

"Подякував Лівану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Попри російську агресію Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я запропонував створити в Лівані продовольчий хаб для підтримки населення країни", - повідомив Зеленський.

Крім того, глави України та Лівану обговорили посилення двосторонньої співпраці, зокрема у торговельно-економічній сфері.

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