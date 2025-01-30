Зеленский впервые поговорил с президентом Ливана: что предложил
Киев • УНН
Президент Зеленский провел первый разговор с президентом Ливана Джозефом Ауном. Стороны обсудили создание продовольственного хаба в Ливане и усиление двустороннего сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский провел свой первый разговор с Президентом Ливана генералом Джозефом Ауном. Глава украинского государства предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны, передает УНН.
«Поблагодарил Ливан за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Несмотря на российскую агрессию Украина остается надежным гарантом глобальной продовольственной безопасности. Я предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны», - сообщил Зеленский.
Кроме того, главы Украины и Ливана обсудили усиление двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.
Украина готовит предложение поддержки продовольственной безопасности Сирии - МИД20.12.24, 15:44 • 17481 просмотр