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Украина готовит предложение поддержки продовольственной безопасности Сирии - МИД

Украина готовит предложение поддержки продовольственной безопасности Сирии - МИД

Киев  •  УНН

 • 2652 просмотра

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МИД Украины детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии. Вскоре будут объявлены конкретные детали помощи сирийскому народу.

Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Предложение Украины об оказании поддержки продовольственной безопасности Сирии так оказание поддержки народа - серьезное, оно на столе, очень серьезно и детально прорабатывается", - сказал Тихий.

По его словам, есть понимание, что именно Украина может отправить и каким образом это представить.

"Вы увидите новость вскоре", - сказал представитель МИД.

Напомним

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о поддержке Украиной сирийских повстанцев, подчеркнув, что Украина сосредоточена на гуманитарной помощи.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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