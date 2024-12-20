Украина готовит предложение поддержки продовольственной безопасности Сирии - МИД
Киев • УНН
МИД Украины детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии. Вскоре будут объявлены конкретные детали помощи сирийскому народу.
Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Предложение Украины об оказании поддержки продовольственной безопасности Сирии так оказание поддержки народа - серьезное, оно на столе, очень серьезно и детально прорабатывается", - сказал Тихий.
По его словам, есть понимание, что именно Украина может отправить и каким образом это представить.
"Вы увидите новость вскоре", - сказал представитель МИД.
Напомним
Президент Владимир Зеленский опроверг информацию о поддержке Украиной сирийских повстанцев, подчеркнув, что Украина сосредоточена на гуманитарной помощи.