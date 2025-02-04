Украина хочет создать продовольственный хаб в Египте
Киев • УНН
Украинские аграрии получат возможность размещать элеваторы и производственные мощности в экономической зоне Суэцкого канала. Это обеспечит доступ к рынкам Африки и Ближнего Востока с возможностью экспорта готовой продукции.
Украинские аграрии смогут размещать элеваторы и производственные мощности в экономической зоне Суэцкого канала. Это откроет доступ к рынкам Африки и Ближнего Востока, позволит экспортировать не сырье, а готовую продукцию. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, передает УНН.
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского изучаем возможность создания продовольственного хаба в Египте
Коваль обсудил этот проект с главой администрации SCZone Валидом Гамальальдином, а также вместе с послом Украины в Египте Николаем Нагорным посетил потенциальные локации для украинского бизнеса.
SCZone объединяет шесть портов и является стратегической экономической зоной Египта, которая предлагает выгодные условия для инвесторов:
- налоговые и таможенные льготы для производственных площадок,
- упрощенные процедуры регистрации и таможенного оформления,
- доступ к рынку с более чем 1,3 млрд потребителей в странах Африки и арабского мира.
Цель инициативы - не просто экспортировать сырье, но и создавать производственные мощности для переработки агропродукции.
Это откроет путь на египетский рынок и позволит поставлять готовую продукцию - муку, макароны, другие пищевые товары - в страны, с которыми Египет имеет соглашения о свободной торговле.
Как отметил Коваль, Украина уже является ключевым игроком в глобальной продовольственной безопасности, а сотрудничество с SCZone расширяет перспективы для аграрного сектора и украинских экспортеров.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в Ливане продовольственный хаб для поддержки населения страны.