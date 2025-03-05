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Арабские страны утвердили египетскую альтернативу "Ривьере Ближнего Востока" Трампа для Газы

Киев • УНН

 • 18480 просмотра

Лидеры арабских государств одобрили египетский план реконструкции Газы стоимостью 53 миллиарда долларов, который исключает выселение палестинцев. План предполагает создание административного комитета технократов для управления анклавом.

Арабские страны утвердили египетскую альтернативу "Ривьере Ближнего Востока" Трампа для Газы

Лидеры арабских стран во вторник одобрили египетский план реконструкции сектора Газа, который обойдется в 53 миллиарда долларов и позволит избежать выселения палестинцев из анклава, в отличие от видения "Ривьеры Ближнего Востока" президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Белый дом заявил, что план, одобренный арабскими государствами, не учитывает реалии Газы, и что Трамп придерживается своего предложения.

План Трампа по выселению палестинцев из анклава был осужден в мире в прошлом месяце и подчеркивает давние опасения палестинцев быть навсегда изгнанными из своих домов.

План Трампа по "Ривьере Ближнего Востока" в Газе вызвал международное осуждение05.02.25, 14:48 • 31566 просмотров

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что египетское предложение, которое приветствовалось в последующих заявлениях ХАМАС и критиковалось Израилем и США, было принято на закрытии саммита в Каире.

Сиси заявил на саммите, что он уверен, что Трамп сможет достичь мира.

Основные вопросы, на которые необходимо ответить о будущем Газы, - кто будет управлять анклавом и какие страны предоставят миллиарды долларов, необходимые для восстановления.

Сиси сказал, что Египет работал в сотрудничестве с палестинцами над созданием административного комитета независимых, профессиональных палестинских технократов, которому будет поручено управление Газой после окончания войны между Израилем и Газой.

Комитет будет отвечать за надзор за гуманитарной помощью и управление делами сектора в течение временного периода в рамках подготовки к возвращению Палестинской администрации, сказал он.

ХАМАС согласился, что не будет выдвигать кандидатов в комитет, предложенный Каиром, но ему придется дать свое согласие на задачи, членов и повестку дня комитета, который будет работать под надзором Палестинской администрации.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил во вторник поздно вечером, что имена лиц, участвующих в комитете, были определены.

Президент Палестины Махмуд Аббас, который возглавляет Палестинскую администрацию, сказал, что приветствует египетскую идею и призвал Трампа поддержать такой план, который не будет включать перемещение палестинских жителей.

Министерство иностранных дел Израиля в своем заявлении назвало план "основанным на устаревших перспективах" и отвергло опору на Палестинскую администрацию, одновременно жалуясь, что ХАМАС остался у власти благодаря плану. Вашингтон также выразил свое неодобрение.

"Текущая предложение не учитывает тот факт, что Газа в настоящее время непригодна для проживания, и жители не могут гуманно жить на территории, покрытой обломками и неразорвавшимися боеприпасами", - сказал представитель Белого дома Брайан Хьюз, когда его спросили, поддержит ли Трамп план арабских лидеров.

ХАМАС поддержал план Египта по будущему управлению Газой04.03.25, 23:09 • 15626 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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