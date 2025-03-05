Арабские страны утвердили египетскую альтернативу "Ривьере Ближнего Востока" Трампа для Газы

Лидеры арабских стран во вторник одобрили египетский план реконструкции сектора Газа, который обойдется в 53 миллиарда долларов и позволит избежать выселения палестинцев из анклава, в отличие от видения "Ривьеры Ближнего Востока" президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Белый дом заявил, что план, одобренный арабскими государствами, не учитывает реалии Газы, и что Трамп придерживается своего предложения.

План Трампа по выселению палестинцев из анклава был осужден в мире в прошлом месяце и подчеркивает давние опасения палестинцев быть навсегда изгнанными из своих домов.

План Трампа по "Ривьере Ближнего Востока" в Газе вызвал международное осуждение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что египетское предложение, которое приветствовалось в последующих заявлениях ХАМАС и критиковалось Израилем и США, было принято на закрытии саммита в Каире.

Сиси заявил на саммите, что он уверен, что Трамп сможет достичь мира.

Основные вопросы, на которые необходимо ответить о будущем Газы, - кто будет управлять анклавом и какие страны предоставят миллиарды долларов, необходимые для восстановления.

Сиси сказал, что Египет работал в сотрудничестве с палестинцами над созданием административного комитета независимых, профессиональных палестинских технократов, которому будет поручено управление Газой после окончания войны между Израилем и Газой.

Комитет будет отвечать за надзор за гуманитарной помощью и управление делами сектора в течение временного периода в рамках подготовки к возвращению Палестинской администрации, сказал он.

ХАМАС согласился, что не будет выдвигать кандидатов в комитет, предложенный Каиром, но ему придется дать свое согласие на задачи, членов и повестку дня комитета, который будет работать под надзором Палестинской администрации.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельатти заявил во вторник поздно вечером, что имена лиц, участвующих в комитете, были определены.

Президент Палестины Махмуд Аббас, который возглавляет Палестинскую администрацию, сказал, что приветствует египетскую идею и призвал Трампа поддержать такой план, который не будет включать перемещение палестинских жителей.

Министерство иностранных дел Израиля в своем заявлении назвало план "основанным на устаревших перспективах" и отвергло опору на Палестинскую администрацию, одновременно жалуясь, что ХАМАС остался у власти благодаря плану. Вашингтон также выразил свое неодобрение.

"Текущая предложение не учитывает тот факт, что Газа в настоящее время непригодна для проживания, и жители не могут гуманно жить на территории, покрытой обломками и неразорвавшимися боеприпасами", - сказал представитель Белого дома Брайан Хьюз, когда его спросили, поддержит ли Трамп план арабских лидеров.

ХАМАС поддержал план Египта по будущему управлению Газой