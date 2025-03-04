ХАМАС поддержал план Египта по будущему управлению Газой
Киев • УНН
ХАМАС принял египетскую инициативу по созданию нейтрального руководящего органа в Секторе Газа. Группировка готова уступить часть влияния и поддерживает проведение выборов.
ХАМАС согласился на египетскую инициативу по будущему Газы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
ХАМАС заявил о своем согласии с предложением Египта по восстановлению Сектора Газа, которое было представлено на саммите Лиги арабских государств в Каире. План предполагает создание политически нейтрального руководящего органа, который должен заменить текущее руководство группировки в регионе.
Принятие этой инициативы может означать значительные изменения в структуре управления Газой, так как в случае реализации плана ХАМАС уступит часть своего влияния. В то же время организация подчеркнула, что поддерживает идею формирования палестинских национальных институтов и проведения выборов.
Со своей стороны, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также выразил поддержку египетскому плану и заявил о готовности организовать выборы, как только появятся соответствующие условия.
Решение ХАМАС может существенно повлиять на политическую ситуацию в регионе и будущее урегулирование палестино-израильского конфликта.
Напомним
Израиль остановил ввоз всех товаров и поставок в Сектор Газа 2 марта и предупредил о "дополнительных последствиях", если ХАМАС не примет новое предложение о продлении прекращения огня.
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