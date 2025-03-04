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ХАМАС поддержал план Египта по будущему управлению Газой

Киев • УНН

 • 15626 просмотра

ХАМАС принял египетскую инициативу по созданию нейтрального руководящего органа в Секторе Газа. Группировка готова уступить часть влияния и поддерживает проведение выборов.

ХАМАС поддержал план Египта по будущему управлению Газой

ХАМАС согласился на египетскую инициативу по будущему Газы. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

ХАМАС заявил о своем согласии с предложением Египта по восстановлению Сектора Газа, которое было представлено на саммите Лиги арабских государств в Каире. План предполагает создание политически нейтрального руководящего органа, который должен заменить текущее руководство группировки в регионе. 

Принятие этой инициативы может означать значительные изменения в структуре управления Газой, так как в случае реализации плана ХАМАС уступит часть своего влияния. В то же время организация подчеркнула, что поддерживает идею формирования палестинских национальных институтов и проведения выборов. 

Со своей стороны, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас также выразил поддержку египетскому плану и заявил о готовности организовать выборы, как только появятся соответствующие условия. 

Решение ХАМАС может существенно повлиять на политическую ситуацию в регионе и будущее урегулирование палестино-израильского конфликта.

Напомним

Израиль остановил ввоз всех товаров и поставок в Сектор Газа 2 марта и предупредил о "дополнительных последствиях", если ХАМАС не примет новое предложение о продлении прекращения огня.

Израиль готовит "адский план" для Газы: что ждет 2,2 млн людей04.03.25, 04:27 • 27871 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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