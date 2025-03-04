ХАМАС підтримав план Єгипту щодо майбутнього управління Газою

ХАМАС погодився на єгипетську ініціативу щодо майбутнього Гази. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

ХАМАС заявив про свою згоду з пропозицією Єгипту щодо відновлення Сектора Газа, яка була представлена на саміті Ліги арабських держав у Каїрі. План передбачає створення політично нейтрального керівного органу, який мав би замінити поточну владу угруповання в регіоні.

Прийняття цієї ініціативи може означати значні зміни у структурі управління Газою, адже в разі реалізації плану ХАМАС поступиться частиною свого впливу. Водночас організація наголосила, що підтримує ідею формування палестинських національних інституцій та проведення виборів.

Зі свого боку, президент Палестинської автономії Махмуд Аббас також висловив підтримку єгипетському плану та заявив про готовність організувати вибори, щойно для цього з’являться відповідні умови.

Рішення ХАМАС може суттєво вплинути на політичну ситуацію в регіоні та майбутнє врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Нагадаємо

Ізраїль зупинив ввезення всіх товарів і постачань до Сектора Газа 2 березня та попередив про "додаткові наслідки", якщо ХАМАС не прийме нову пропозицію про продовження припинення вогню.

Ізраїль готує "пекельний план" для Гази: що чекає на 2,2 млн людей