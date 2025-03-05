Арабські країни затвердили єгипетську альтернативу "Рів'єрі Близького Сходу" Трампа для Гази

Лідери арабських країн у вівторок ухвалили єгипетський план реконструкції сектору Гази, який коштуватиме 53 мільярди доларів і дозволить уникнути виселення палестинців з анклаву, на відміну від бачення "Рів'єри Близького Сходу" президента США Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Білий дім заявив, що план, ухвалений арабськими державами, не враховує реалії Гази, і що Трамп дотримується своєї пропозиції.

План Трампа щодо виселення палестинців з анклаву отримав осуд у світі минулого місяця і підсвітив давні побоювання палестинців бути назавжди вигнаними зі своїх будинків.

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Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що єгипетська пропозиція, яка віталася в наступних заявах ХАМАС і критикувалася Ізраїлем і США, була ухвалена на закритті саміту в Каїрі.

Сісі заявив на саміті, що він упевнений, що Трамп зможе досягти миру.

Основні питання, на які необхідно відповісти про майбутнє Гази, - хто керуватиме анклавом і які країни нададуть мільярди доларів, які необхідні для відновлення.

Сісі сказав, що Єгипет працював у співпраці з палестинцями над створенням адміністративного комітету незалежних, професійних палестинських технократів, яким буде доручено управління Газою після закінчення війни між Ізраїлем та Газою.

Комітет відповідатиме за нагляд за гуманітарною допомогою та управління справами сектору протягом тимчасового періоду у межах підготовки до повернення Палестинської адміністрації, сказав він.

ХАМАС погодився, що не висуватиме кандидатів у комітет, запропонований Каїром, але йому доведеться дати свою згоду на завдання, членів та порядок денний комітету, який працюватиме під наглядом Палестинської адміністрації.

Міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдельатті заявив у вівторок пізно ввечері, що імена осіб, які беруть участь у комітеті, було визначено.

Президент Палестини Махмуд Аббас, який очолює Палестинську адміністрацію, сказав, що вітає єгипетську ідею і закликав Трампа підтримати такий план, який не включатиме переміщення палестинських жителів.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у своїй заяві назвало план "заснованим на застарілих перспективах" і відкинуло опору на Палестинську адміністрацію, водночас нарікаючи, що ХАМАС залишився при владі завдяки плану. Вашингтон також висловив своє несхвалення.

"Поточна пропозиція не враховує той факт, що Газа наразі непридатна для проживання, і жителі не можуть гуманно жити на території, покритій уламками та боєприпасами, що не розірвалися", - сказав представник Білого дому Браян Г'юз, коли його запитали, чи підтримає Трамп план арабських лідерів.

ХАМАС підтримав план Єгипту щодо майбутнього управління Газою