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Кабмин дал старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА

Кабмин дал старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:37  •  3100 просмотра

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Кабмин дал старт двухлетнему эксперименту по сертификации школ операторов беспилотников. Цель проекта - унифицировать учебный процесс и подготовить кадры для Сил безопасности и обороны.

Кабинет министров дал старт экспериментальному проекту в течение двух лет по сертификации школ операторов БПЛА. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Сегодня правительство дает старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА. Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность

 - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин согласовал предложение Министерства цифровой трансформации и Министерства обороны по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по сертификации школ внешних пилотов (операторов) беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов и подготовки внешних пилотов (операторов), внешних пилотов (операторов) - инструкторов, а также членов внешних экипажей беспилотных летательных аппаратов, беспилотных авиационных комплексов.

Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Целью реализации проекта является наращивание возможностей по подготовке внешних пилотов (операторов) беспилотных летательных аппаратов/беспилотных авиационных комплексов, внешних пилотов (операторов) беспилотных летательных аппаратов/беспилотных авиационных комплексов - инструкторов, членов внешних экипажей беспилотных летательных аппаратов/беспилотных авиационных комплексов для удовлетворения потребностей Сил безопасности и обороны

- сообщил Мельничук.

Напомним,

Обновленный проект модельной учебной программы «Защита Украины», разработанный для учащихся 10-11 классов, должен заменить школьный предмет «Защита Отечества». Проект планируется запустить уже с этого учебного года в громадах, где позволяет ситуация с безопасностью.

Павел Башинский

Павел Башинский

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