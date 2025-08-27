Міжнародні фірми фінансують мільйон російських солдатів через податки- ЗМІ

Іноземний бізнес в росії за 2024 рік сплатив Кремлю понад 20 мільярдів доларів податків. Цього вистачило б, щоб профінансувати мільйон нових солдатів для російської армії. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання посилаючись на дані, які надали група B4Ukraine та Інститут Київської школи економіки (KSE). Згідно з ними, тільки за 2024 рік іноземні компанії в РФ сплатили щонайменше 20 мільярдів доларів податків.

Цієї суми було б достатньо, щоб оплатити прийняття на контрактну службу мільйона солдатів у російській армії за найдорожчими розцінками - такі зараз діють у Кемеровській області РФ, де солдат за підписання контракту отримує 18,4 тисячі доларів.

Загалом з 2022 року іноземний бізнес сплатив у Росії 60 мільярдів доларів податків. Це половина російського воєнного бюджету на 2025 рік.

Серед усіх іноземних компаній, які досі мають бізнес у Росії, виділено п'ять компаній, які у 2024 році сплатили найбільше податків до російського бюджету:

Raiffeisen Bank, фінансові послуги (Австрія) - 402 млн доларів;

Chery Automobile, виробник автомобілів (Китай) - 222 млн доларів;

Philip Morris International, тютюнова компанія (багатонаціональна) - 220 млн доларів;

Japan Tobacco International, тютюнова компанія (Японія) - 182 млн доларів;

Leroy Merlin, ритейл товарів для дому та садівництва (Франція) - 128 млн доларів.

Видання запросило коментарі у представників Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris та Leroy Merlin електронною поштою. В JTI відповіли окремо - заявили, що компанія працює по всьому світу незалежно від санкцій, а податки від тютюнових виробів все одно сплачуватимуться в Росії незалежно від того, хто буде власником російських активів компанії.

TI працює по всьому світу та продовжує свою виробничу та збутову діяльність у Росії у повній відповідності до всіх чинних норм... Ми продовжуємо уважно стежити за законодавчими розробками, а також за ситуацією на місцях і переглядаємо наші варіанти - йдеться у коментарі.

B4Ukraine та KSE зі свого боку заявили, що присутність іноземного бізнесу на російському ринку - це не просто економічна проблема для G7 та союзників, а пряма загроза економічній безпеці країн Заходу.

"Роблячи значні податкові внески до військового фонду Росії, іноземні компанії фактично субсидують закупівлю зброї та виплату військових зарплат. Їхня фінансова участь безпосередньо підриває обороноздатність України та сприяє ширшій регіональній небезпеці", - зазначається у повідомленні.

