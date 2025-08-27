$41.400.03
Financial Times

Международные компании финансируют миллион российских солдат через налоги - СМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Иностранный бизнес заплатил кремлю более 20 миллиардов долларов налогов в 2024 году, что достаточно для финансирования миллиона российских солдат. С 2022 года эта сумма достигла 60 миллиардов долларов, что составляет половину военного бюджета рф на 2025 год.

Международные компании финансируют миллион российских солдат через налоги - СМИ

Иностранный бизнес в россии за 2024 год уплатил Кремлю более 20 миллиардов долларов налогов. Этого хватило бы, чтобы профинансировать миллион новых солдат для российской армии. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, ссылаясь на данные, предоставленные группой B4Ukraine и Институтом Киевской школы экономики (KSE). Согласно им, только за 2024 год иностранные компании в РФ уплатили не менее 20 миллиардов долларов налогов.

Этой суммы было бы достаточно, чтобы оплатить принятие на контрактную службу миллиона солдат в российской армии по самым дорогим расценкам - такие сейчас действуют в Кемеровской области РФ, где солдат за подписание контракта получает 18,4 тысячи долларов.

В общей сложности с 2022 года иностранный бизнес уплатил в России 60 миллиардов долларов налогов. Это половина российского военного бюджета на 2025 год.

Среди всех иностранных компаний, которые до сих пор имеют бизнес в России, выделены пять компаний, которые в 2024 году уплатили больше всего налогов в российский бюджет:

  • Raiffeisen Bank, финансовые услуги (Австрия) - 402 млн долларов;
    • Chery Automobile, производитель автомобилей (Китай) - 222 млн долларов;
      • Philip Morris International, табачная компания (многонациональная) - 220 млн долларов;
        • Japan Tobacco International, табачная компания (Япония) - 182 млн долларов;
          • Leroy Merlin, ритейл товаров для дома и садоводства (Франция) - 128 млн долларов.

            Издание запросило комментарии у представителей Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris и Leroy Merlin по электронной почте. В JTI ответили отдельно - заявили, что компания работает по всему миру независимо от санкций, а налоги от табачных изделий все равно будут уплачиваться в России независимо от того, кто будет владельцем российских активов компании.

            TI работает по всему миру и продолжает свою производственную и сбытовую деятельность в России в полном соответствии со всеми действующими нормами... Мы продолжаем внимательно следить за законодательными разработками, а также за ситуацией на местах и пересматриваем наши варианты

            - говорится в комментарии.

            B4Ukraine и KSE со своей стороны заявили, что присутствие иностранного бизнеса на российском рынке - это не просто экономическая проблема для G7 и союзников, а прямая угроза экономической безопасности стран Запада.

            "Делая значительные налоговые взносы в военный фонд России, иностранные компании фактически субсидируют закупку оружия и выплату военных зарплат. Их финансовое участие напрямую подрывает обороноспособность Украины и способствует более широкой региональной опасности", - отмечается в сообщении.

            Ольга Розгон

