108 млн грн без звітів: Фундація DeJure не оприлюднила, куди пішли кошти донорів - ЗМІ

Громадська організація Фундація DeJure, очолювана Михайлом Жернаковим, у 2021–2024 роках отримала від донорів понад 108 мільйонів гривень (більше 3 млн доларів США з урахуванням курсу у різні роки). Водночас детальні фінансові звіти від фундації, яка позиціонує себе як один із головних гравців у сфері судової реформи, відсутні у відкритому доступі. Інформацію про те, що DeJure не оприлюднює ні статті витрат, ні договори з підрядниками опублікувало інформаційне агентство "Інформатор".

Попри масштабну діяльність, DeJure має статус неприбуткової організації та звітує за спрощеною процедурою, яка зазвичай застосовується для мікропідприємств. Такий підхід суперечить принципам прозорості і може порушувати українське законодавство, оскільки унеможливлює незалежний аудит використання сотень мільйонів гривень - зазначає «Інформатор».

За оприлюдненою інформацією, значна частина коштів могла надходити в DeJure від іноземних донорів або зацікавлених осіб, вплив яких на українську судову систему може бути деструктивним.

"Інформатор" нагадав, що ім’я керівника фундації Михайла Жернакова вже неодноразово фігурувало в публічних скандалах. Його критикували за підтримку кандидатів із сумнівними науковими ступенями до складу ВККС та за спроби ухилення від мобілізації.

Спочатку Жернаков посилався на діагноз "плоскостопість", однак цей діагноз не підтвердила військово-лікарська комісія. Пізніше він отримав бронь як викладач приватного вишу — Київської школи економіки. Проте, за даними журналістів, його викладацька діяльність була фіктивною, і в університеті він не з’являвся.

За наявною у "Інформатора" інформацією, Жернаков також витрачав донорські кошти для "накручування" вподобань та коментарів у соцмережах під своїми постами. Його дописи у Фейсбуці активно підтримували акаунти, які належать моделями з платформи Onlyfans, де дівчата заробляють гроші за викладання еротичних фото.

Окрім того, керівник DeJure вільно виїжджає за кордон та подорожує Європою. Його помітили на одному із заходів разом із скандальною членкинею Громадської ради доброчесності Мартиною Богуславець, яка за даними ЗМІ, заробила на "боротьбі із корупцією" 2 квартири, не маючи на це відповідних офіційних доходів.

З огляду на активну участь DeJure у формуванні органів суддівського врядування та проведення судової реформи, відсутність прозорості у фінансах та скандали навколо лідера організації викликають серйозне занепокоєння.

Наразі організація публічно не коментувала ці звинувачення.