ПУМБ запустив третій сезон програми "Жити назустріч": гранти до мільйона гривень для ветеранського бізнесу

$42.150.06
48.520.22
ukenru
16:45 • 5642 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 11486 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 12153 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 14871 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 13424 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 15927 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 16005 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 31010 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 20281 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 30387 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.7м/с
92%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 25927 перегляди
Уже 31 загиблий через атаку рф на Тернопіль, серед них 6 дітейPhoto21 листопада, 10:17 • 4122 перегляди
Народила дитину та залишила її біля смітника: поліція почала розслідування щодо 15-річної жительки Житомира21 листопада, 11:09 • 5378 перегляди
"Від слів до справ": Кравченко повідомив про викриття у межах міжнародної співпраці схеми наживи шахраїв на громадянах ЄС на близько $250 тисячVideo21 листопада, 11:25 • 8196 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини12:55 • 13579 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1888 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo17:13 • 4308 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 14869 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 31006 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 30385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo18:00 • 1888 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 26039 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 43332 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 45672 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 59218 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Дипломатка

ПУМБ запустив третій сезон програми "Жити назустріч": гранти до мільйона гривень для ветеранського бізнесу

Київ • УНН

 • 394 перегляди

У листопаді 2025 року стартував новий сезон освітньо-грантової програми "Жити назустріч" від ПУМБ, спрямованої на підтримку ветеранів у започаткуванні або розвитку власної справи. До 20 команд-переможців отримають гранти від 500 тис. грн до 1 млн грн, а заявки приймаються до 25 листопада 2025 року.

ПУМБ запустив третій сезон програми "Жити назустріч": гранти до мільйона гривень для ветеранського бізнесу

В листопаді 2025 року стартував новий сезон освітньо-грантової програми "Жити назустріч" від банку ПУМБ за участі Future Development Agency та KSE Graduate  Business School. Її мета незмінна – допомогти ветеранам і ветеранкам запустити або розвинути власну справу разом з рідними чи друзями. І це не тільки про бізнес, а й про шлях до фінансової незалежності, самореалізації й інтеграції до цивільного  життя, передає УНН.

Освіта, менторство, гранти

Програма передбачає навчання, менторську й експертну  підтримку та фінансування бізнес-ідей. Цього разу отримати необхідні знання й практичні рекомендації для підприємництва зможуть 40 команд, що складаються з двох учасників: ветерана(ки) / військовослужбовця(иці) – учасника бойових дій та цивільної особи.

До 20 переможців, які відповідально пройдуть навчання й представлять найкращі бізнес-плани, одержать гранти на відкриття чи розвиток  власної справи: 500 тис. грн – стартапи (початківці), до мільйона – досвідчені команди (бізнес, що вже працює).

Результати минулих програм

Попередні сезони освітньо-грантової програми дали вражаючі результати, й історіі переможців надихнули ПУМБ продовжити підтримку ветеранів(ок).

Першого сезону на участь у програмі подали  297 заявок, а гранти отримали 14 команд-переможниць. У другому сезоні — охочих виявилося удвічі більше — 430, з них свої проєкти перед експертами захищали вже 35 команд і 21 отримали грант. 

Завдяки цій підтримці в Україні вироблятимуть м’ясні снеки, персоналізовані кавери для протезів та металеві кріплення, видаватимуть книжки та будуватимуть інклюзивні будинки,  створять для дітей заклади відпочинку й реабілітації тощо.

Хто може долучитися

Команди з 2 осіб на чолі з ветераном(кою) / військовослужбовцем(ицею) – учасником бойових дій. У складі може бути як цивільна особа, так і ще один ветеран(ка).

Категорії:

●       стартапи (початківці), які тільки планують відкрити власну справу;

●      досвідчені команди, що вже мають власний бізнес і прагнуть його розвивати.

Як усе відбуватиметься:

1. До 25 листопада 2025 року подання заявок на сайті. Анкету заповнює саме ветеран(ка) / військовослужбовець(иця);

2. До 24 грудня 2025 року відбір 40 команд за бізнес-ідеями та мотивацією;

3. Січень-березень 2026 року, щотижня – бізнес-навчання у форматі онлайн від викладачів та експертів KSE Business Graduate School. Менторство та експертна підтримка від FDA. Консультації з фінансів, маркетингу, SMM, експорту тощо. Успішне проходження курсу – один з критеріїв допуску команди до фіналу;

4. Березень-квітень – фінальний захист бізнес- проєктів перед журі. До 20 переможців отримають гранти до 1 млн грн;

5. Квітень-липень, поетапно – укладення грантових угод, подальший менторський та експертний супровід, звіт про освоєння грантової допомоги, створення нових робочих місць.

Підтримка після навчання

Кожен учасник програми отримує доступ до спільноти ветеранських бізнесів, просування через платформу "Жити назустріч", медійну підтримку та спеціальні банківські умови за тарифом "Незламний бізнес" від ПУМБ.

Тож запрошуємо ветеранів(ок) і військовослужбовців(иць) подати заявку до 25 листопада 2025 року. Деталі – на сайті платформи "Жити назустріч".

Рушаймо разом – назустріч ветеранському бізнесу та новим можливостям!

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Мобілізація
Війна в Україні
благодійність
Київська школа економіки
Україна