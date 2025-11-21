ПУМБ запустив третій сезон програми "Жити назустріч": гранти до мільйона гривень для ветеранського бізнесу

В листопаді 2025 року стартував новий сезон освітньо-грантової програми "Жити назустріч" від банку ПУМБ за участі Future Development Agency та KSE Graduate Business School. Її мета незмінна – допомогти ветеранам і ветеранкам запустити або розвинути власну справу разом з рідними чи друзями. І це не тільки про бізнес, а й про шлях до фінансової незалежності, самореалізації й інтеграції до цивільного життя, передає УНН.

Освіта, менторство, гранти

Програма передбачає навчання, менторську й експертну підтримку та фінансування бізнес-ідей. Цього разу отримати необхідні знання й практичні рекомендації для підприємництва зможуть 40 команд, що складаються з двох учасників: ветерана(ки) / військовослужбовця(иці) – учасника бойових дій та цивільної особи.

До 20 переможців, які відповідально пройдуть навчання й представлять найкращі бізнес-плани, одержать гранти на відкриття чи розвиток власної справи: 500 тис. грн – стартапи (початківці), до мільйона – досвідчені команди (бізнес, що вже працює).

Результати минулих програм

Попередні сезони освітньо-грантової програми дали вражаючі результати, й історіі переможців надихнули ПУМБ продовжити підтримку ветеранів(ок).

Першого сезону на участь у програмі подали 297 заявок, а гранти отримали 14 команд-переможниць. У другому сезоні — охочих виявилося удвічі більше — 430, з них свої проєкти перед експертами захищали вже 35 команд і 21 отримали грант.

Завдяки цій підтримці в Україні вироблятимуть м’ясні снеки, персоналізовані кавери для протезів та металеві кріплення, видаватимуть книжки та будуватимуть інклюзивні будинки, створять для дітей заклади відпочинку й реабілітації тощо.

Хто може долучитися

Команди з 2 осіб на чолі з ветераном(кою) / військовослужбовцем(ицею) – учасником бойових дій. У складі може бути як цивільна особа, так і ще один ветеран(ка).

Категорії:

● стартапи (початківці), які тільки планують відкрити власну справу;

● досвідчені команди, що вже мають власний бізнес і прагнуть його розвивати.

Як усе відбуватиметься:

1. До 25 листопада 2025 року подання заявок на сайті. Анкету заповнює саме ветеран(ка) / військовослужбовець(иця);

2. До 24 грудня 2025 року відбір 40 команд за бізнес-ідеями та мотивацією;

3. Січень-березень 2026 року, щотижня – бізнес-навчання у форматі онлайн від викладачів та експертів KSE Business Graduate School. Менторство та експертна підтримка від FDA. Консультації з фінансів, маркетингу, SMM, експорту тощо. Успішне проходження курсу – один з критеріїв допуску команди до фіналу;

4. Березень-квітень – фінальний захист бізнес- проєктів перед журі. До 20 переможців отримають гранти до 1 млн грн;

5. Квітень-липень, поетапно – укладення грантових угод, подальший менторський та експертний супровід, звіт про освоєння грантової допомоги, створення нових робочих місць.

Підтримка після навчання

Кожен учасник програми отримує доступ до спільноти ветеранських бізнесів, просування через платформу "Жити назустріч", медійну підтримку та спеціальні банківські умови за тарифом "Незламний бізнес" від ПУМБ.

Тож запрошуємо ветеранів(ок) і військовослужбовців(иць) подати заявку до 25 листопада 2025 року. Деталі – на сайті платформи "Жити назустріч".

Рушаймо разом – назустріч ветеранському бізнесу та новим можливостям!