ПУМБ запустил третий сезон программы "Жить навстречу": гранты до миллиона гривен для ветеранского бизнеса

В ноябре 2025 года стартовал новый сезон образовательно-грантовой программы "Жить навстречу" от банка ПУМБ при участии Future Development Agency и KSE Graduate Business School. Ее цель неизменна – помочь ветеранам и ветеранкам запустить или развить собственное дело вместе с родными или друзьями. И это не только о бизнесе, но и о пути к финансовой независимости, самореализации и интеграции в гражданскую жизнь, передает УНН.

Образование, менторство, гранты

Программа предусматривает обучение, менторскую и экспертную поддержку и финансирование бизнес-идей. На этот раз получить необходимые знания и практические рекомендации для предпринимательства смогут 40 команд, состоящих из двух участников: ветерана(ки) / военнослужащего(ей) – участника боевых действий и гражданского лица.

До 20 победителей, которые ответственно пройдут обучение и представят лучшие бизнес-планы, получат гранты на открытие или развитие собственного дела: 500 тыс. грн – стартапы (начинающие), до миллиона – опытные команды (уже работающий бизнес).

Результаты прошлых программ

Предыдущие сезоны образовательно-грантовой программы дали впечатляющие результаты, и истории победителей вдохновили ПУМБ продолжить поддержку ветеранов(ок).

В первом сезоне на участие в программе подали 297 заявок, а гранты получили 14 команд-победительниц. Во втором сезоне — желающих оказалось вдвое больше — 430, из них свои проекты перед экспертами защищали уже 35 команд и 21 получили грант.

Благодаря этой поддержке в Украине будут производить мясные снеки, персонализированные каверы для протезов и металлические крепления, издавать книги и строить инклюзивные дома, создадут для детей заведения отдыха и реабилитации и т.д.

Кто может присоединиться

Команды из 2 человек во главе с ветераном(кой) / военнослужащим(ей) – участником боевых действий. В составе может быть как гражданское лицо, так и еще один ветеран(ка).

Категории:

● стартапы (начинающие), которые только планируют открыть собственное дело;

● опытные команды, которые уже имеют собственный бизнес и стремятся его развивать.

Как все будет происходить:

1. До 25 ноября 2025 года подача заявок на сайте. Анкету заполняет именно ветеран(ка) / военнослужащий(ая);

2. До 24 декабря 2025 года отбор 40 команд по бизнес-идеям и мотивации;

3. Январь-март 2026 года, еженедельно – бизнес-обучение в формате онлайн от преподавателей и экспертов KSE Business Graduate School. Менторство и экспертная поддержка от FDA. Консультации по финансам, маркетингу, SMM, экспорту и т.д. Успешное прохождение курса – один из критериев допуска команды к финалу;

4. Март-апрель – финальная защита бизнес-проектов перед жюри. До 20 победителей получат гранты до 1 млн грн;

5. Апрель-июль, поэтапно – заключение грантовых соглашений, дальнейшее менторское и экспертное сопровождение, отчет об освоении грантовой помощи, создание новых рабочих мест.

Поддержка после обучения

Каждый участник программы получает доступ к сообществу ветеранских бизнесов, продвижение через платформу "Жить навстречу", медийную поддержку и специальные банковские условия по тарифу "Несокрушимый бизнес" от ПУМБ.

Поэтому приглашаем ветеранов(ок) и военнослужащих(их) подать заявку до 25 ноября 2025 года. Детали – на сайте платформы "Жить навстречу".

Движемся вместе – навстречу ветеранскому бизнесу и новым возможностям!