Комітет Ради підтримав кандидатуру Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єрки з гуманітарної політики та міністерки культури
Київ • УНН
Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України. Голосування очікується найближчими днями.
15 жовтня 2025 року парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Якщо кандидатуру Бережної підтримає парламент, вона відповідатиме за координацію державної політики у сферах культури, медіа, освіти, національної пам’яті, молодіжної політики та спорту, а також за інтеграцію гуманітарного напряму до процесу післявоєнного відновлення України.
Після позитивного рішення комітету питання призначення Тетяни Бережної буде винесене на розгляд пленарного засідання Верховної Ради. Очікується, що голосування може відбутися вже найближчими днями.
Довідково
Тетяна Василівна Бережна народилася 9 січня 1989 року у місті Рогатин, Івано-Франківської області. Українська державна службовиця, юристка та економістка.
Освіту здобула в Києво-Могилянській академії, отримавши ступені бакалавра та магістра права. Стажувалася в Парламенті Канади за програмою CUPP, навчалася в Українській школі політичних студій, "Аспен інституті Київ", Київській школі економіки (спеціалізація GR), Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE), а у 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора KMBS за напрямом "Управління та адміністрування".
У 2022-2025 роках обіймала посаду заступниці Міністра економіки України.
Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 – після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.
Нагадаємо
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України.