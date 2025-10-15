$41.750.14
Комитет ВРУ поддержал кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике и министра культуры

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины. Голосование ожидается в ближайшие дни.

Комитет ВРУ поддержал кандидатуру Татьяны Бережной на должность вице-премьера по гуманитарной политике и министра культуры

15 октября 2025 года парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде Украины назначить Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике – министра культуры Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет УНН.

Подробности

Если кандидатуру Бережной поддержит парламент, она будет отвечать за координацию государственной политики в сферах культуры, медиа, образования, национальной памяти, молодежной политики и спорта, а также за интеграцию гуманитарного направления в процесс послевоенного восстановления Украины.

После положительного решения комитета вопрос назначения Татьяны Бережной будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания Верховной Рады. Ожидается, что голосование может состояться уже в ближайшие дни.

Справка 

Татьяна Васильевна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин, Ивано-Франковской области. Украинская государственная служащая, юрист и экономист.

Образование получила в Киево-Могилянской академии, получив степени бакалавра и магистра права. Стажировалась в Парламенте Канады по программе CUPP, училась в Украинской школе политических студий, "Аспен институте Киев", Киевской школе экономики (специализация GR), Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), а в 2025 году окончила программу Школы стратегического архитектора KMBS по направлению "Управление и администрирование". 

В 2022-2025 годах занимала должность заместителя Министра экономики Украины.

Бережная исполняет обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года – после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, но должность главы Минкульта в нем осталась вакантной.

Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко внесла представление о назначении Татьяны Бережной вице-премьер-министром по гуманитарной политике Украины – министром культуры Украины.

