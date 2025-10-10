Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла подання про призначення Тетяни Бережної віцепрем'єр-міністром з гуманітарної політики України – міністром культури України. Парламент розгляне це подання у встановленому порядку.
Прем’єр-міністром Юлією Свириденко внесено подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики України - міністром культури України. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.
За пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", яка має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді девʼятого скликання, прем’єр-міністром Юлією Свириденко внесено подання про призначення Тетяни Бережної віце-премʼєр-міністром з гуманітарної політики України - міністром культури України
За його словами, парламент у встановленому порядку розгляне це подання.
Нагадаємо
Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 — після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.
Заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук в коментарі УНН розповіла, що Бережна, яка виконує обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій, найближчим часом може бути призначена на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань гуманітарної політики. Її кандидатура була схвалена під час засідання фракції "Слуга народу".