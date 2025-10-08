$41.320.03
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16372 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20765 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19793 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19635 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18166 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21285 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19216 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Тетяна Бережна, виконувачка обов'язків міністерки культури, може очолити посаду віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики. Її кандидатуру схвалила фракція "Слуга народу", голосування очікується наступного пленарного тижня.

Тетяна Бережна, яка виконує обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій, найближчим часом може бути призначена на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань гуманітарної політики. Її кандидатура була схвалена під час засідання фракції "Слуга народу". Про це розповіла журналісту УНН заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Щойно фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду Віце-премʼєр-міністра з гуманітарної політики України - міністра культури України 

- повідомила Кравчук.

Вона додала, що голосування за кандидатуру Бережної відбудеться під час наступного пленарного тижня.

Довідково

36-річна Тетяна Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 — після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.

Раніше Бережна, яка є юристкою та адвокатом за освітою, з 2022 року працювала заступницею Свириденко як міністерки економіки. До її зони відповідальності належала політика у сфері праці та зайнятості, реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграція ветеранів на ринку праці.

Під час Всесвітньої виставки Expo-2025 у японському місті Осака Бережна була генеральною комісаркою від України. Вона відповідала за представлення України та її національного павільйону.

Бережна здобула вищу освіту в Києво-Могилянській академії. Вона має дипломи бакалавра права та магістра правознавства. Стажувалася в парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми. Навчалася в Українській школі політичних студій та Київській школі економіки за напрямом GR (фахівець з питань взаємодії з владою), у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

У 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом Управління та адміністрування.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи, а замість нього призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.

Павло Зінченко

