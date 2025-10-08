Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру

Тетяна Бережна, яка виконує обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій, найближчим часом може бути призначена на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань гуманітарної політики. Її кандидатура була схвалена під час засідання фракції "Слуга народу". Про це розповіла журналісту УНН заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Щойно фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної на посаду Віце-премʼєр-міністра з гуманітарної політики України - міністра культури України - повідомила Кравчук.

Вона додала, що голосування за кандидатуру Бережної відбудеться під час наступного пленарного тижня.

Довідково

36-річна Тетяна Бережна виконує обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025 — після того, як було призначено новий Кабмін Юлії Свириденко, але посада очільника Мінкульту в ньому залишилася вакантною.

Раніше Бережна, яка є юристкою та адвокатом за освітою, з 2022 року працювала заступницею Свириденко як міністерки економіки. До її зони відповідальності належала політика у сфері праці та зайнятості, реформування трудової сфери, створення робочих місць, інтеграція ветеранів на ринку праці.

Під час Всесвітньої виставки Expo-2025 у японському місті Осака Бережна була генеральною комісаркою від України. Вона відповідала за представлення України та її національного павільйону.

Бережна здобула вищу освіту в Києво-Могилянській академії. Вона має дипломи бакалавра права та магістра правознавства. Стажувалася в парламенті Канади як стипендіатка Канадсько-української парламентської програми. Навчалася в Українській школі політичних студій та Київській школі економіки за напрямом GR (фахівець з питань взаємодії з владою), у Лондонській школі економіки та політичних наук (LSE).

У 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом Управління та адміністрування.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи, а замість нього призначив колишнього міністра культури та стратегічних комунікацій України Миколу Точицького.